大掃除驚見「10年蟑螂屋」！照片曝光 網嚇：考古現場吧
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 21:33:33
蟑螂生命力頑強，是許多家庭最想根絕的頭號害蟲，不少人也會準備蟑螂屋來捕捉蟑螂。對此，就有網友分享，幾年前大掃除時，意外發現一個放了10幾年的蟑螂屋，沒想到上頭竟然有一大堆「骨骸」，讓他相當驚恐，貼文一出，也讓網友直呼「這根本史前遺址！」
原PO在《路上觀察學院》表示，幾年前大掃除時，意外掃到櫃子上放了「10幾年」的蟑螂屋，只見照片中有好幾隻壁虎因死亡多時，早就變成乾屍了，他甚至在那次大掃除裡找到一隻被夾在門縫裡的壁虎，這讓原PO不禁笑虧「已經可以進博物館了」。原PO也提到，當時拿下來根本不敢呼吸，所以不知道會不會臭，他鼓起勇氣拍完照就丟了，「雞皮疙瘩掉滿地，就像是居家隔離10幾年後的慘樣」。照片曝光後，也瞬間驚呆7千多名網友，「這根本史前遺址」、「我還以為是哪個考古現場」、「迷你侏儸紀」、「原來是恐龍啊，我還以為是壁虎呢」、「我隔著螢幕都不敢呼吸了」、「超迷你，恐龍博物館？」、「根本是一個史前墓場的概念」、「這是真正的一家三代同堂」。另外，也有人搶著要收藏，「不要丟啊～可以拍樂高系列的侏羅紀公園了」、「直接現成標本而且很漂亮耶」、「動物生理學或昆蟲學的課程就能凹凹看分數了」。（編輯：許智超）