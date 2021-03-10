NOW辯風向／情侶互查手機？黃豪平曝經歷 下秒開放徵友
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 23:44:31
類辯論談話節目《NOW辯風向》今（10）日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第九集，這次邀請到資深製作人趙正平、脫口秀女神龍龍及脫口秀男神黃豪平，與學生代表們討論「情侶之間可以互查手機嗎?」議題展開唇槍舌戰。
節目一開始主持人宋少卿就很好奇，「手機有什麼好看的，為什麼那麼多人想看另一半的手機？」主持人阿樂就拿出「最常看另一半手機內容」前10名，其中最讓人吃驚的就是，「發票載具、Google Maps你的時間軸」，阿樂也接著公布網友的投票數據，認為可以看對方手機的網友佔了70％，而認為不可以看手機的佔了30％。節目進入第一階段，由六位來賓現場自己挑選隊友選擇自己想擔任正方或反方的答辯角色，經過分配後這次站在正方的是趙正平、黃豪平及Eri，而反方則是由龍龍、畢盈盈與關閎文，組成反對陣線。反方一開始就由畢盈盈開始申論，她強調「要討論的，其實是情侶互看手機，對於彼此感情的經營到底有沒有幫助」，而且想看另一半的手機，不就是為了掌握他的交友狀況、怕另一半在說謊，所以看手機這件事情，本身已經基於不信任的前提，而一對彼此互相誠實信任的情侶，更沒有需要透過給對方看手機來表達他的忠誠。 輪到正方申論時，黃豪平就直接反擊，就是因為相信自己坦蕩蕩，所以才會給另一半看手機，「互看就是信任的表現」，而且在看手機的同時，也可以多加了解另一半的喜好、興趣，黃豪平接著建議，「所有的婚顧公司以後，再也不要辦交換戒指，直接變成交換手機，互看手機才能長長久久」，誇張的想法也讓所有人笑翻。而節目進入質詢答辯時，反方不斷以「信任不應該建立在看手機上」、「有些人會想保有自己的隱私」等問題，不斷的攻擊正方，而正方也不甘示弱，以「沒做虧心事就不怕被看手機」強烈反擊，雙方的火藥味十足、毫無冷場。經過雙方強烈的申論後，認為可以看對方手機的網友，瞬間從70％掉到54％，而認為不能看對方手機的網友，直接30％從上升到46％，這也讓兩位主持人相當驚訝。最後雙方在答詢網友問題前，主持人宋少卿問黃豪平「在交女友時，會給對方看手機嗎？」沒想到黃豪平竟透露，「雖然我們平常都互相允許對方看，但前陣子看她的手機時，就發現她跟一個男生聊的非常開心，我才覺得有點奇怪」，之後便開玩笑說要「開放徵友」。在答詢網友問題，主持人宋少卿竟抽出趙正平來回答問題，他指出，看不看手機其實沒有一定的原因，而且雙方一開始就建立這樣的默契，如果對方真的覺得不行，那他也不會強求，但若是可以，就能讓彼此增加更多的信任感，而且就算因此誤會對方，只要互相溝通就可以解決。而節目最後也公布觀賞直播的網友投票，有60％的網友認為可以看對方手機，而有40％的網友認為不能看，而主持人宋少卿也在最後強調，「剛剛趙哥講到一點，其實日記以及用手機寫日記，這些是比較私密的東西，是不要去窺探人家的隱私，但如果證明彼此的信任感，那也不妨大方給另一半看手機吧」。《NOW辯風向》目前於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：許智超）