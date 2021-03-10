為何一堆台灣藝人賣乾拌麵？內行揭真相：最賺的另有其人
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 22:46:10
台灣速食麵市場相當廣大，近年來更有不少藝人、名人投入其中，商品主打「乾拌麵」，推出個人品牌銷售於全台。就有網友好奇詢問，為什麼「一堆台灣藝人在賣乾拌麵，是因為好賺嗎？」問題一出掀起討論，更釣出內行人指出，真正賺最大的其實不是明星，而是「代工廠」。
有位網友在PTT發文，舉出許多台灣藝人推出的乾拌麵品項，包括曾國城的「曾拌麵」、賈靜雯的「賈以食日」、蕭敬騰的「老蕭拌麵」、舒淇的「KiKi拌麵」還有最近徐乃麟也加入的「輸不起拌麵」等等，真是眼花撩亂，族繁不及備載。原PO不禁好奇詢問，「一堆台灣藝人在賣乾拌麵，是因為好賺嗎？」網友紛紛在底下留言回覆說，「好賺啊，麵體醬料都有現成方案，藝人只要出臉出知名度就好」、「成本低好賺」、「比泡麵好賺很多，成本還跟泡麵差不多」、「藝人賣的都很貴，當然好賺，不好賺幹嘛前仆後繼」、「利潤很高，吃包裝和名氣的」。更有位內行網友透露自己妹妹之前也是投資賣乾拌麵，指出真正最賺錢的不是明星，而是那些代工廠。「從醬汁、麵體到外包裝通通可以幫你搞定，你想得出來的味道都有專門的調味技術。去年疫情最嚴重的時候，超市量販店通路賣的最好都是麵類，泡麵、乾麵、意麵都會賣光光，幾乎是之前的數倍銷售成績」。（編輯：倪浩軒）