刺蝟冬眠中！動物園展示刷子「看起來很像」 30萬人笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 23:39:17
真是神來一筆的解決方案！日本網友日前去動物園參觀，意外發現刺蝟園區內沒有刺蝟，卻放著一柄鬃毛刷，旁邊還貼了張公告很認真的解釋原因，讓他看傻眼。文章一在推特發布，立即引發熱議，幾天時間內便獲得超過32萬網友按讚，大家都笑翻了。
這位推特帳號叫做「popoyo_pyn」的日本網友，日前在推特發文分享了一張照片，並笑稱「我看過了刷子」。而從照片中可以看見，在動物園本應是刺蝟園區的空間內，卻放了一柄鬃毛刷，旁邊貼了一張公告，公告上寫著由於天氣寒冷，刺蝟正在冬眠無法展示。請觀察這柄看起來很像刺蝟的刷子，等天氣回暖，刺蝟本尊會再出來和大家見面。刺蝟不夠刷子來湊，如此聰明的方法也真是長知識了。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈我想去」、「這真的是刷新我的三觀」、「所謂的筆刷效果」、「這位飼育員一定很愛刺蝟」、「讓刺蝟好好休息過冬，給讚」、「這種幽默感比看到真正刺蝟還難得啊」。由於反應太熱烈，原PO也在留言補充解釋，這是一間地方性動物園，入園參觀完全是免費的，不需要門票，因此他覺得園方用這樣無厘頭的方式處理是很OK的。不過原PO也笑稱，即使這是要收費的動物園，他依然覺得很開心，因為真的「被笑到了」。（編輯：倪浩軒）