裝完飲料必做啥？他抖「觀察真相」超準 網驚：根本是我
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 00:25:59
來自瑞典的品牌「 IKEA 宜家家居」，除了販售傢俱、居家用品之外，還設有美食部，餐點選擇應有盡有，受到不少民眾的喜愛。近日，就有網友到IKEA餐廳吃飯，意外發現每個去裝飲料的人，裝完飲料都一定會做「1動作」，貼文一出，也讓網友們直呼「這根本是我」。
原PO在《Dcard》表示，日前和朋友到IKEA餐廳吃晚餐，他們觀察到每一個去無限暢飲Bar裝飲料的人，只要裝完飲料，第一個動作一定是「喝一口」，「沒有一個例外，觀察了好幾個也真的都是如此」，這時就出現一個男生，裝完飲料當下並沒有喝一口，就回座位了，這讓朋友感到十分特別。原PO聽完就猜測「可能是幫別人裝的吧」，想不到那名男生一回到座位，就將手中的飲料遞給別人，讓原PO忍不住笑虧「裝暢飲無限飲品的，十個有九個會裝完馬上喝，沒喝的那一個，杯子一定不是他的，大家是不是也會這樣啊？」許多網友看完也紛紛回應，「真的欸！我都會這樣做」、「先裝好一杯，在機器前喝一口，然後再裝滿」、「完全就是我本人，有時候是裝一口看看好不好喝再繼續裝」、「一定要先喝一口啊！這樣才可以再繼續裝」、「我會！喝看看自己喜不喜歡啊」、「我真的會喝一口欸」、「這根本是我，一定會先喝一口試試看」。不過，也有人認為，在飲料機前喝飲料不禮貌，「我不會欸！我要坐在位置上才會喝，覺得裝完就站著馬上喝很沒禮貌」、「回到位子再喝，才不會擋到後面的人」、「不會這樣，用餐還是有個基本原則，坐好才吃」、「我完全不會欸，超難看」、「小時候裝完飲料還沒回座位就喝一定會被我爸罵，所以我都不會這樣」。（編輯：許智超）