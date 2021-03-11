自製茶葉蛋有禁忌！「1調料」絕不能加：失去茶香又澀口

熱騰騰的茶葉蛋香氣逼人，是許多民眾最愛的解饞小物，而茶葉蛋除了在超商、小吃攤常見之外，也可以自己在家動手做。不過，你知道嗎？其實自製茶葉蛋也有禁忌！以美食聞名的搜狐號《零同學動漫》專欄就直指，煮茶葉蛋時，絕對不能加入「1調料」，加了恐會失去茶香、導致澀口。

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《零同學動漫》提到，煮茶葉蛋看似簡單，只要在煮雞蛋時加入適量茶葉一起煮，就能做出茶葉蛋，但是一般人除了加茶葉外，還會加入「陳年醬油」來為雞蛋上色，其實這個方法大錯特錯！煮茶葉蛋可不能放醬油，因為加了這種調味料後，會讓茶葉蛋吃起來發澀不鮮嫩，同時醬油味太濃厚，就嘗不出茶葉的香味了。

而究竟該如何煮出香嫩又入味的茶葉蛋呢？《零同學動漫》不藏私教學，首先，準備把雞蛋洗乾淨，砂鍋裡倒多一點水，加適量的花椒、八角、桂皮、香葉、小茴香和陳皮，接著抓2把茶葉放進鍋裡，紅茶、綠茶都行，蓋上蓋子煮開，加適量的鹽調味，放入洗淨的雞蛋，蓋好蓋子用大火煮5分鐘。

▲自製茶葉蛋也有禁忌！搜狐美食專欄《零同學動漫》就直指，煮茶葉蛋時，絕對不能加入「1調料」，加了恐會失去茶香又澀口。（示意圖／翻攝自flickr）

接著再轉小火，將雞蛋取出，用勺子把所有的蛋殼都敲破，然後再放進鍋裡繼續煮10分鐘。敲碎蛋殼可以更入味，10分鐘後關火，讓蛋在滷汁裡浸泡2小時再撈出來吃。

此外，《零同學動漫》更傳授讓茶葉蛋好吃的撇步，煮茶葉蛋用紅茶、綠茶都可以，但紅茶味道更佳，可以讓茶葉蛋的顏色更鮮亮，茶香味更濃。茶葉蛋煮好後不要馬上就拿出來吃，應該放在鍋裡泡一段時間，讓雞蛋充分吸收料汁的味道，建議晚上煮泡到早上再吃，吃之前加熱一下就行了。（編輯：許苡晴）