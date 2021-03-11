公公病逝！媳竟開始「狂求婆婆刁難」 原因曝光網全哭了
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 07:27:13
婆媳問題自古以來不斷存在，媳婦學習如何和婆婆相處，始終是一大學問。不過，近日卻有一名貼心人妻，在臉書社團《靠北婆婆2.0》貼文提到，公公病逝之後，她不斷苦求，希望婆婆刁難、為難她，超暖原因曝光之後，讓全場網友忍不住淚崩。
原PO提到，公公因為肺癌離開了，享壽85歲，離開前也已經把所有心願完成，卻留下不知所措、無法適應的婆婆，「原本婆婆很愛找我麻煩，更喜歡刁難我，但沒想到公公走了之後，婆婆常一個人發呆好幾個小時，還會自己擦淚，好像覺得我們都沒發現，現在都不會跟我唱反調，更不會去找她那群老朋友，甚至連他老朋友來找她，她都用一種非常明顯是藉口的『累了』來拒絕，並一個人走進房間」。原PO看到這樣的情形，覺得不能讓婆婆繼續下去，擔心老人家身體會受不了，於是開始她的一連串計畫，「我常常喊『媽，那個某某東西在哪裡？媽，某某菜怎麼煮才會好吃？媽……」她高聲、用力的叫，婆婆一次不理她，她就再叫一次，叫到婆婆有反應為止。一個月後，原PO向老公說「你在媽媽面前要開始嫌我不會買菜、不會挑菜、挑水果，叫媽媽陪我去菜市場教我」，透過和老公的合作之下，婆婆終於走出家門，但是僅限於和他們出門，要讓婆婆一個人出門還是無法，「不要說我是個好媳婦，其實我只是為了自己想，因為我會怕我婆婆最後會失智，所以我必須幫助她走出來」，原PO寧願婆婆刁難、為難她，也不想看到婆婆現在這樣，「我已經往前邁進一大步了，希望可以趕快把原來的婆婆找回來」。原PO最後表示「我的下一招就是讓她大哭特哭，我會在適當的時間問她公公的事情，讓她說出來，說出對公公的思念，我相信我可以的！請大家一起幫我婆婆加油！」原PO一連串努力讓網友看完忍不住淚崩，紛紛回應「好貼心的媳婦，老伴走真的沒人可以接受，當初我奶奶離開後，我爺爺看似很堅強，但是在奶奶離開後，爺爺身體就開始慢慢不好， 相隔了5年爺爺也走了」、「貼心又暖心的媳婦，現已不多見了，祝福你和婆婆生活越來越平安順心」、「喪偶之痛真的很難走出來，如果夫妻感情好，留下來的那個要承受痛苦」、「很棒啊，不然婆婆都要有心病了，希望婆婆早日走出來」。（編輯：賴詠璿）