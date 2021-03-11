紅鸞星動！「4生肖」桃花大開　榜首將於職場中一見鍾情

隨著天氣越來越暖和，在這樣春暖花開的季節哩，你的愛情是否會跟天氣一樣，逐漸升溫並且桃花大展開呢？知名命理老師艾菲爾近日就公布，3月份紅鸞星動、桃花運大開的「4大生肖」，

趕快來看看自己有無上榜吧！

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第四名、生肖鼠

生肖鼠在3月將會有浪漫的愛情邂逅機會，在你身邊所出現的對象，都是認真且誠懇想與你交往的人。邂逅的方式很有可能是出門逛街或購物時，遇到有異性向你搭訕，想跟你交朋友，互相留下連絡資訊，這時請你務必多主動一點，不需要想太多。而有伴侶的人，記得在相處時多一點熱情與主動示好，多給對方一些溫情關懷，他會更愛你的！

第三名、生肖虎

生肖虎，在3月有艷遇上門，紅鸞星動使你在人群中更加耀眼，讓你不紅也難，對你有意思的人會主動向你發出攻勢，令你受寵若驚。單身者的桃花則來自遠方，因此若遇到外縣市或

從國外留學歸國的人

，請你都要積極把握，也別錯過公司出差外派的機會，你有望在旅途中遇見一個興趣、個性都非常合拍的對象，也許你們沒辦法每天都黏在一起，但他對你的好，甚至讓你動了想婚的念頭。有伴者，3月份很適合展開新計劃，像是搬家、買房、結婚生子，一切將順利進行。

▲艾菲爾老師近日公布，3月份桃花運大開的「4生肖」，其中，第一名有望在職場中遇到一見傾心的對象。（示意圖，與本文無關／取自 pixabay）

第二名、生肖狗

生肖狗，在3月將擁有喜慶洋洋的大好運，更可能有婚姻之喜！春天的氣息越來越濃，你的愛情運勢也就越來越旺，單身的生肖狗會放下之前對另一半的堅持與偏見，反而因此讓你發現過去不曾注意過的好對象，且對方真的待你極好，你們將發展出長久穩定的愛情。另外，身邊認識已久的異性朋友，你們也很可能從朋友漸漸發展為戀人。總之，這個月無論是有伴或單身的生肖狗，你們都可揮別過往的模板，迎來欣喜的改變，使你們成功獲得美滿愛情。

第一名、生肖豬

生肖豬在3月裡，愛情方面的表現相當亮眼，很容易在工作場合中，遇到讓自己眼前一亮的異性，曖昧的情愫，也會幫你減輕不少情緒方面的壓力。想結婚或是想脫單的人，請不要錯過任何一次戀愛和相親的機會，因為你一定會認識到讓自己一見傾心、三觀相符的伴侶。而正在戀愛中的人，你倆的感情能更加甜蜜，更加認定彼此，雙方不排除在今年就會定下來，至於已婚、想求孕的人，也能順利求得2022與自己生肖六合的肖虎寶寶喔！（編輯：許苡晴）

《塔羅牌老師艾菲爾》