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高鐵彰化站蓋在田中？他崩潰「市區更近烏日」　真相曝光

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 09:15:30

▲一名女網友於昨（20）日發文，表示自己搭高鐵時因為不清楚相關規定，就將吐司拿出來吃，被列車長大吼，貼文一出，反被網友們轟爆。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲高鐵「彰化站」為何蓋在田中？真相曝光了。（圖／台灣高鐵公司提供）
高鐵行駛從台北南港至高雄左營，是許多人南北往返的主要交通工具之一，縮短了南北兩地的距離；近日，就有網友在PTT八卦版提到，高鐵「彰化站」蓋在田中，卻發現整個北彰化都在位於烏日的高鐵站台中站範圍內，不禁好奇原因為何，貼文立刻引發熱議。
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原PO表示，高鐵「彰化站」蓋在田中，但整個北彰化都在位於烏日的高鐵站台中站範圍內，並稱認識的員林人也不太搭到田中，因為田中附近交通也不方便，反倒是烏日到員林，火車、公車、計程車都方便，運輸量幾乎是全國高鐵站倒數的，不禁好奇高鐵彰化站到底是誰在搭？
▲高鐵「彰化站」為何蓋在田中？真相曝光了。（圖／翻攝自PTT）
▲高鐵「彰化站」為何蓋在田中？真相曝光了。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不僅離員林遠，班次也比台中站少很多，除非要去南部」、「不知道，每次經過幾乎都沒看到人」、「田中高鐵站超漂亮的欸」、「南彰化人啊」、「離我家只要5分鐘，爽」。
▲台灣高鐵彰化站。（圖／翻攝自臉書台灣高鐵彰化站
▲台灣高鐵彰化站。（圖／翻攝自臉書台灣高鐵彰化站 ）
事實上，《公視新聞網》報等曾指出，高鐵彰化站主要是受限地形，無法與台鐵共站，才會將高鐵彰化站設在現在的位置，對於許多彰化南部的居民而言也便利許多。
此外，根據高鐵官網統計，高鐵2020年全年各站累計進出站旅次中，「彰化站」排在最後一名，進站人數為622,920人，出站人數則為632,998人。（編輯：賴詠璿）
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