電視台主播薪水都破百萬？內行抖「真實行情」：其實沒有

不少人平常下班回家時，都會習慣打開電視轉到新聞頻道看新聞，不過，就有人好奇外型亮眼且口齒清晰的「主播」，薪水為什麼可以這麼高，貼文一出，就有內行人透露「其實不是每個主播都這樣」。

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該名網友在PTT以「主播憑什麼領高薪」為題發文，表示「主播不就是唸新聞稿嗎？這有什麼專業？也不用跑外景，也沒有危險性，為什麼可以年薪一兩百萬」？

貼文一出，引起熱議，「那要黃金時段的吧，非黃金時段的不知道多少」、「記者何其多能上主播台的有幾個」、「所以外表從來就是重要的」、「你上主播台報看看啊」、「主播有高薪嗎？」、「事實上也沒領多少錢，沒你想的高薪，除了是當家主播」、「台語主播有些還會特別上課訓練好嗎」、「吸引觀眾的一個指標」。

▲一名網友好奇為何主播薪水能破百萬，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

另外，他也提到，至於其他的主播，「就是一般的雇用員工，就是領月薪，一般上班族的薪水。但是時段很爛，要嘛很早起、要嘛很晚回家，好處是收入比較有保障，除非公司大裁員，否則應該都會有工作」，他也舉例，像是「九把刀的老婆」，以前偶爾會當主播，但是她這麼漂亮，月薪卻不到4萬元，另外還有一名主播當時也是「騎機車」代步，「如果她有年薪百萬，你覺得她會需要騎機車嗎」，「還有之前騎機車卡在待轉區的黃怡文，也有人很好奇主播為什麼要騎機車上班？她也說，她的薪水就『一般上班族』而已。所以，其實不是每個主播都高薪，很多主播其實都只是過著很平凡的生活」。（編輯：郭佩蓉）