女猶豫想買Gogoro！見「1亮點」喊贏油車 機車族全愣了
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 10:15:07
隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的油車換成電動機車，其中，討論度最高的莫過於Gogoro，而最近Gogoro又發表了最新車款「VIVA MIX」引發不少熱議。近日，就有網友表示自己很想買一台，但原因曝光之後引發不少人討論。
原PO在「Gogoro買賣交流區」貼文指出「最近看那台VIVA MIX真的有夠想買的啦，我看影片介紹竟然有充電的插孔！手機在外沒電的時候也太方便，而且還有杯架可以放，好想買喔，這設計真的完全贏我現在的油車，大家覺得Gogoro騎起來怎麼樣勒」。貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ....如果你是因為手機插孔跟飲料杯架可以不用買Gogoro」、「看來你並不是那麼喜歡Gogoro，而是喜歡他的充電孔」、「Gogoro是好騎啊，但因為這原因購買我笑出來了」、「不是真心喜歡Gogoro買了不喜歡又在那黑，拜託了解之後再買，用這原因買太鳥」。另外，也有不少機車族表示「這樣就贏油車...油車也可以加裝充電孔跟杯架啊...」、「你不知道油車也能加裝充電孔跟杯架嗎哈哈哈」、「我自己是騎Gogoro，但看到你因為這個要買，真心建議你不要入坑，不要騎不喜歡又出來說多爛多差，事實上油車跟電動車就是都有優缺點」、「看到留言就安心了，我先來騎我的Gogoro壓壓驚」。（編輯：張嘉哲）