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坐博愛座被嗆「有55歲嗎」？長髮妹1句反擊　阿婆秒沉默

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 10:39:53

▲網友分享自己搭捷運時，都會直接一屁股坐上博愛座，其原因引發廣大迴響。（圖／NOWnews資料照片）
▲博愛座的「優先權」問題，至今在台灣常常發生爭議事件。（圖／NOWnews資料照片）
博愛座的「優先權」問題，至今在台灣常常發生爭議事件。近期就有女網友因為生理期，只好在搭乘捷運時坐上閒置的博愛座，沒想到下一秒就被阿婆開口嗆聲「妳有55歲嗎」，而她也立刻反擊，過程再度掀起討論。
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一名女網友在臉書《爆怨公社》上分享遭遇，「捷運上的博愛座是給特定年齡的人坐的嗎？我痛經，下班時間坐在博愛座，結果一個阿姨上車以後劈頭就問我：小姐你滿55歲了嗎？」
▲原PO因為生理期不適，才坐上博愛座，沒想到立刻遭到阿姨以年齡為由嗆聲。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲原PO因為生理期不適，才坐上博愛座，沒想到立刻遭到阿姨以年齡為由嗆聲。（圖／翻攝《爆怨公社》）
原PO眼見對方態度不友善，便回擊「我生理期不舒服，需要我掏衛生棉給你看嗎？」`,阿姨則開始沉默不語，直到原PO準備下車時，才又開口補一句「博愛座是給65歲以上的人坐的！」
這句話也讓原PO相當傻眼，「博愛座上標明請優先禮讓給『有需要』的乘客是空氣嗎？不如取消博愛座，只需要孕婦專座就好了，都中氣十足幹嘛跟痛經的人過不去」。
完整遭遇曝光後，不少人也分享相似經驗，「遇到這種的我不回嗆我會很難受」、「博愛座是給需要的人坐，不分年齡，這種偽正義真是令人討厭」、「道德綁架，又只敢對方快下車才嘴」、「設立一個博愛車廂讓他們去比誰老算了」。（編輯：潘毅）
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