坐博愛座被嗆「有55歲嗎」？長髮妹1句反擊 阿婆秒沉默
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 10:39:53
博愛座的「優先權」問題，至今在台灣常常發生爭議事件。近期就有女網友因為生理期，只好在搭乘捷運時坐上閒置的博愛座，沒想到下一秒就被阿婆開口嗆聲「妳有55歲嗎」，而她也立刻反擊，過程再度掀起討論。
一名女網友在臉書《爆怨公社》上分享遭遇，「捷運上的博愛座是給特定年齡的人坐的嗎？我痛經，下班時間坐在博愛座，結果一個阿姨上車以後劈頭就問我：小姐你滿55歲了嗎？」原PO眼見對方態度不友善，便回擊「我生理期不舒服，需要我掏衛生棉給你看嗎？」`,阿姨則開始沉默不語，直到原PO準備下車時，才又開口補一句「博愛座是給65歲以上的人坐的！」這句話也讓原PO相當傻眼，「博愛座上標明請優先禮讓給『有需要』的乘客是空氣嗎？不如取消博愛座，只需要孕婦專座就好了，都中氣十足幹嘛跟痛經的人過不去」。完整遭遇曝光後，不少人也分享相似經驗，「遇到這種的我不回嗆我會很難受」、「博愛座是給需要的人坐，不分年齡，這種偽正義真是令人討厭」、「道德綁架，又只敢對方快下車才嘴」、「設立一個博愛車廂讓他們去比誰老算了」。（編輯：潘毅）