民進黨新北黨團挺鳳梨農 水果入菜延續挺農量能
記者陳志仁/綜合報導
2021-03-11 11:19:48｜2021-03-11 13:09:12
中國大陸以蟲害為由，禁止輸入台灣鳳梨，對農民造成不小的衝擊；為響應總統蔡英文挺鳳梨農的行動，民進黨新北市議會黨團總召黃俊哲、新北市黨部主委何博文於228的連假期間，發起團購鳳梨，獲得議員們熱烈的響應，3000箱的鳳梨本周陸續到貨。
民進黨新北市議會今（11）日舉行「團購鳳梨一起來，實際行動挺台農」的記者會，並邀「鼎一活蝦料理」老闆郝中一師傅展示鳳梨炒飯等各式以鳳梨為主的料理，希望透過實際行動幫助農民，延續挺農能量；總召黃俊哲說，民進黨向來都與農民站在同一陣線，這次也用實際行動挺農民，期許握有行政資源的新北市長侯友宜，應出更多力來挺台灣在地的產品。新北市黨部主委何博文指出，今日適逢311日本大地震三周年，日本友人也力挺台灣鳳梨農度過難關，反觀中國四川大地震給予很大的援助，台灣卻遭中國無情的打壓鳳梨農，「中國靠不住，不能靠中國」，尤其台灣的水果品質世界第一，未來水果的產銷不在放在同一個籃子；此外，吃鳳梨有助消化，他的體重也瘦了十公斤。副總召鄭宇恩說，中國大陸是台灣出口農產品外銷最大的市場，幾乎佔台灣外銷的九成以上，這次禁止台灣鳳梨進口，讓我們更清楚不應把雞蛋都放在同一個籃子裡，幸好中央團隊已全面啟動因應措施，確保台灣鳳梨的產地價格，維持在過去2年的平均水準之上，農委會也編列10億元預算辦理各項輔導措施，只要台灣民眾團結再一起，一定可化危機為轉機。