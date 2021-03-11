苗栗女廁天井變鏡子！她「抬頭看光光」　奇葩設計網全愣

苗栗火車站近日站前廁所落成，被發現女廁天花板有著「奇葩設計」。有當地民眾開心踏入後，抬頭一看才發現頭頂上的天井竟然全能夠透過反射，將廁所隔間看得一清二楚，網友拍下這個離譜的設計後上傳到當地社團掀起熱議，就連苗栗議員得知後也尷尬表示「無言以對」。

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這名網友昨（10）日晚間在臉書社團

《苗栗大小事》

吐槽「苗栗火車站前站新的廁所，設計太前衛了吧！」，接著更貼出一段短短11秒的影片，沒想到隨著鏡頭一看，原本台鐵新落成的女廁模樣看起來相當整潔俐落，但拍攝者一將鏡頭往上拉，就能清楚看見拍攝者和兩側隔間的景象，畫面中也發現可透過天花板玻璃反射將廁所內外一覽無遺。

▲網友實際拍攝後發現內外一覽無遺。（圖／翻攝自臉書社團《苗栗大小事》）

這一幕也讓拍攝的原PO不禁直呼「設計太前衛了吧，不用犯罪就能偷窺，去那裡上廁所要撐傘之類的嗎？」，另外也有許多當地民眾紛紛傻眼表示「以後都不用敲門了，有沒有人自己看」、「他已經先設計了防窺型有色玻璃了，防外窺不防內窺」、「天窗改個霧面玻璃就好」、「大家要看遠一點，有留一些缺失才能有新預算改善」。

留言中也有熱心網友找到今年苗栗縣政府2月的新聞稿，發現公廁屬於縣府斥資1.8億新造火車站周邊工程「城鎮之心」計畫的一環。而消息曝光後，苗栗縣議員徐筱菁的助理邱義智，也立刻承諾將與議員前往現場了解， 議員曾玟學更在轉貼同時表示「無言以對」，希望台鐵盡快改善。（編輯：楊智傑）