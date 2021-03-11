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求職「期望薪資」怎填？過來人一面倒教學：這樣做就對

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 11:41:38｜2021-03-11 11:44:26

▲面試官在面對求職者時，有些涉及隱私的敏感問題應避免詢問。（圖／取自Unsplash）
▲求職「期望薪資」怎填？過來人一面倒教學。（示意圖／取自Unsplash）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。而近日就有網友在網路上表示疑惑「求職的『期望薪資』怎填？」沒想到過來人一面倒的紛紛教學，直言「這樣做就對了」，引起熱議。
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▲網友們紛紛一面倒的認為「不管怎樣一定要填高」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲網友們紛紛一面倒的認為「不管怎樣一定要填高」。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「各位會『刻意』把『期望薪資』寫高一點嗎？」的文章表示，「有關於『期望薪資』，如果太謙虛寫太低的話，會不會公司就真的看你奴性夠，本來應給更多的，反而就給你期望的低薪了」，不過原PO更接著擔心「但又怕寫太高的話，公司會不會想他們沒給到你的期望，你應該待不久...就直接不考慮用你了」。這樣的問題也讓原PO頭痛表示疑惑「『期望薪資』該怎麼寫才好？下一份工作應該至少要比上一份高才對吧？話說有人換工作薪水變低的嗎...」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒的認為「不管怎樣一定要填高」，原因在於「我覺得看你急不急找工作，急的話，最低至少要寫你可以接受的，例如上一份工作39k，如果你不想更低，至少寫39k～45k。如果可以慢慢找，那就照你原本的意思寫，好工作值得慢慢找的」、「一定要寫自己可接受的，好公司會幫你調高」、「會調高，公司一定會想砍低你的薪水」、「我都寫上份工作+5k，薪水沒變多幹嘛要去」、「通常是用%數去算，轉職基本就是20%起跳，對自己能力有自信的可以再開更高，然後要相信自己的價值，因為資方在談判過程中會不斷利用資訊不透明來貶低你，例如我去年轉職期望薪資是寫+50%，一開始也是被各種刁難，但後來確實陸陸續續拿到匹配的offer，甚至還有更高的」。（編輯：王柏文）
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