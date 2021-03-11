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打工不到5小時！男「爽領薪2百萬」買車　得知真相臉綠了

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 12:59:55

▲女網友到ATM領錢，怎知還沒拿到鈔票，機器卻顯示「這畫面」，讓她很傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲美國一名在礦場打工的男子收到近兩百萬的巨額薪資，拿去買車還債後才發現自己糗大了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
不是自己的別貪！美國近日發生一起誤植薪資的烏龍事件，一名33歲男子到礦場僅工作了4.5小時，卻因為資方作業有誤將6.8萬美元（約新台幣192萬元）的薪資匯入他的帳戶，沒想到男子不僅沒有主動歸還，更默默的將巨款全砸去購買跑車、償還債務等，這名男子如今也得面臨法院的判刑。
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根據外媒《PostStar》 報導，33歲的尼可拉斯·艾倫（Nicholas Allen）來自美國紐約州愛德華堡（Fort Edward），他在去年夏天到了一處礦場打著短期臨時工，根據礦場外包的計算薪資單位統計，艾倫只工作了4.5小時，以時薪15美元（約新台幣424元）來計算他應該收到的是67.5美元（約新台幣2000元），但因為計算時出了差錯，意外將時薪計算成1.5萬美元，導致他收到了6.8萬美元（約新台幣200萬元）的巨額薪資。
▲幸運的馬查姆獲得高額彩金。（圖／摘自pixabay）
▲時薪15美元算成1.5萬美元導致匯款有誤。（圖／摘自pixabay）
不過發現戶頭多了這麼大一筆錢後，艾倫並沒有主動告知返還，反而還不老實地將錢用來購買跑車、償還自身債務。財務公司總監詹姆斯（James Valachovic）發現這筆錢的去向後，多次試圖聯繫艾倫卻未果，直到最後這筆錢被花得精光才聯絡上。
艾倫的行為害自己於去年11月6日遭到逮捕，並於2月26日認罪，華盛頓地方檢察官托尼（Tony Jordan）表示，這種情況相當罕見，畢竟多數人在發現收到薪水有誤時都會主動退還，犯有前科的他如今得面臨觸犯竊盜罪判處2至4年的刑期。（編輯：楊智傑）
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