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女跪求「消失7年紫色泡麵」！神人挖出老饕呆愣：沒看過

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 16:01:39

▲網友分享自己泡麵的暗黑煮法，沒想到被兒子嫌棄拒吃。（示意圖／pixabay）
▲網友求救想要找回7、8年前吃過的一款泡麵。（示意圖／pixabay）
泡麵因為其便利性的關係，常常成為不少人宵夜以及正餐的選擇之一，不過，有些泡麵是吃過一次之後就讓人耿耿於懷，但卻再也找不到。近日，就有網友討論「自己要找一款消失7、8年的紫色泡麵」，貼文一出引發不少網友討論。
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原PO在「Dcard」貼文指出「記得大概7、8年前吃過的一種泡麵，突然想到真的超想吃，可是都找不到，好像是在百貨公司買的，然後包裝是淺紫色，感覺是很養生的泡麵？」
「我記得好像有一點藥膳的味道，太久了不記得，基本上是要用煮的那種，你各位可以幫我找找童年嗎？我上網都找不到」結果貼文一出，就有網友馬上找出一款名為「香積麵」的泡麵詢問「是不是這個」，原PO一看圖片立刻感動表示「謝謝你幫我找回童年，就是這個啦」！
▲內行人神出網友跪求的懷舊泡麵。（圖／Dcard）
▲內行人神出網友跪求的懷舊泡麵。（圖／Dcard）
事實上，「香積麵」是慈濟所開發的，本來是供賑災用，但標榜健康養生、口味多元化，不含賑災，每年銷量高達400、500萬包，若加上賑災，用量大時1年可用上千萬包，不過過去是受頂新康師傅委託生產泡麵，但自從康師傅宣布解散退出台灣後，也就沒有辦法再代工生產，而圖片曝光之後網友紛紛回應「啥香積麵啊，完全沒聽過」、「香積麵？....紫色在哪」、「以前超愛吃的，現在都買不到」、「沒看過香積麵欸」。（編輯：張嘉哲）
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