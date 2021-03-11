男子搭彈跳床意外吸引白鼬靠近 牠反應超嗨：這裡好玩！
文/寵毛網
2021-03-11 20:00:00
英國一名男子在院子替小孩加裝一彈跳床，原本只想讓孩子能在白天時嬉戲，沒想到五年前的某一天發現跳床上出現不明小腳印，裝設監視器後才發現原來是住在附近的「白鼬」常常在半夜到這裡玩耍，影片曝光後讓小白鼬意外爆紅！
這名男子原來是定居在北約克郡的野生動物藝術家Robert Fuller羅伯特，由於他非常喜歡畫野生動物，便在居家附近裝設數十台針孔攝影機，以便觀察貓頭鷹、白鼬、狐狸等小動物的模樣。由於羅伯特住在郊區，他親手為孩子在院子裡建造一座小木屋，設施包含攀爬區、彈跳床以及小水池，是孩子最愛遊戲的地方，但是他萬萬沒想到，他精心打造的遊戲屋不只小孩喜歡！從2015年的某個下雪天開始，羅伯特經常發現地上以及彈跳床上出現許多不明小腳印，架設攝影機後意外發現竟然是白鼬偷偷爬上彈跳床玩耍，原來小動物也喜歡他的遊戲屋！ 羅伯特感到又驚又喜，看見小白鼬在上面蹦跳、翻滾、彈來彈去的模樣實在太可愛了，即使後來小孩長大，他也決定不拆掉遊戲屋，讓小動物在這裡自由玩耍，沒想到還陸續吸引了貓頭鷹、小鳥、刺蝟等駐足，變成名副其實的「動物樂園」呢！現在快來一起看看羅伯特拍到的影片吧！（編輯：陳珮瑜）另外還拍到更多小動物也來遊戲～