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女玩手遊有魅力？玩家吐「經驗」更推1遊戲：正妹超級多

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 10:39:33

▲女生玩《天堂M》超有魅力？男玩家吐經驗談。（圖／翻攝自《天堂M》臉書粉專）
▲女玩手遊有魅力？玩家吐「經驗」更推1遊戲。（圖／翻攝自《天堂M》臉書粉專）
手機遊戲百百款，現在幾乎年輕人都有自己熱愛的手遊，隨著遊戲族群擴大，甚至也打破都是宅男在玩遊戲的刻板印象！近日就有網友PO文發問，「是不是女生玩《天堂M》其實很有魅力？」沒想到就有男玩家分享經驗談，直言「正妹超級多」，引起熱議。
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這位網友在網路論壇《遊戲基地gamebase》上PO出一篇「女生玩天堂M是不是有種魅力」的文章表示，「之前在天1時候，記得盟友就蠻多女生的，而且等級都蠻高的、裝也很好，之前有盟聚過有幾個長的都不錯，都覺得玩天堂的女生都有種魅力」，原PO更直言「這樣是更容易跟男生拉近距離，現在看到女生玩天堂，也覺得很有FU」。
▲原PO更直言「這樣是更容易跟男生拉近距離，現在看到女生玩天堂，也覺得很有FU，真的很懷念以前」。（圖／翻攝自《天堂M》臉書粉專）
▲原PO更直言「這樣是更容易跟男生拉近距離，現在看到女生玩天堂，也覺得很有FU，真的很懷念以前」。（圖／翻攝自《天堂M》臉書粉專）
網友們也紛紛表示認同，「以前PC版就很多女生玩啦，又不是現在才很多，不然網公網婆怎樣來的，有漂亮女生一起玩當然就會更不想輸女生，所以就會砸錢下去啊」、「《天堂M》女生還不少，像現在吃雞也是不少女生玩」、「從前從前的這些遊戲是真妹子不少」、「我是女生我玩《天堂M》」，甚至也有女玩家發表自己當初玩《天堂M》的心得，「小妹我從小五開始玩PC板天堂，可以說我的獨生女童年都是在天堂裡度過的，所以前年年底天堂M一出，我就立刻拉著朋友入坑，對我而言，天堂M就是個回憶、消遣的地方，另外還可以認識新朋友，講講垃圾話，開服到現在我花不到3000台幣，現在76騎士，藍娃藍變防123飾品55443，也幸運加入城盟，每天就是掛副本，週日守城突襲，偶爾跟打架吃王刷存在感，平常沒事就跟盟友講垃圾話，樂得輕鬆自在」。
綜合各大論壇網路鄉民的討論，幾乎都認同，「手機遊戲真的超多女生」、「跟老婆是玩手遊認識的」、「我玩的手遊7成女生，稍微強一點就會有妹子來聊」、「手遊女生一半以上」、「全盛時期遊戲中的整個公會都女的」、甚至還有人表示，「我有因為玩手遊認識到女生，最後約出去成功吃飯過」，顯示玩遊戲早就已經不是男生的專利，甚至更是跨性別之間超好聊的話題起手式。（編輯：王柏文）
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