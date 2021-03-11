進旅館見「陌生行李」！打開一看嚇壞 櫃檯回應瞬間毛炸
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 16:29:04
出遊玩時總是會訂旅館或是民宿，而通常業者都會整理好房間才交給下一個房客，不過，近日就有網友分享自己去住商旅時，一開門就發現一個陌生的行李，打開看完內容物之後讓他非常困惑，結果詢問櫃檯，得到的答案卻讓他感到毛骨悚然，貼文引發熱議。
原PO在「靈異公社」貼文指出「有一次跟朋友去住台中的商旅，結果進房間就看到一個咖啡色的行李包，好奇打開一看發現是男生的衣服跟褲子，但是還有一隻娃娃，看了那個娃娃真的雞皮疙瘩，因為跟他的衣服太不搭了，馬上嚇到關起來」。「事後跟櫃檯反應，結果櫃檯聽聞之後先說『喔，不好意思，那是別人的行李』，朋友馬上接著問『那怎麼沒拿走』，沒想到櫃檯回應『放著就好，請問你有動行李嗎？沒有的話請不要動』，這讓原PO及友人感到非常害怕，想不透為什麼行李會在房間裡。」貼文一出，網友紛紛回應「怎感覺櫃檯知道發生什麼事啊」、「櫃檯的回應超可怕的＝＝」、「櫃檯的回答讓人毛炸...無言」、「櫃檯不是應該趕緊來拿行李嗎，叫人不要碰是要嚇死誰」、「謎之行李，內容物又超怪，櫃檯的回應更加可怕」、「櫃檯的回應很驚人欸，問有沒有動過感覺有隱情。」（編輯：張嘉哲）