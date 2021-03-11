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一支iPhone可用多久？他曬「經典神機」　網神回一秒全跪

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 16:33:45

▲有網友曬出「使用10年」都沒壞的iPhone 4，讓不少果粉相當驚訝。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
▲有網友曬出「使用10年」都沒壞的iPhone 4，讓不少果粉相當驚訝。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
iPhone 4一直都是不少果粉心中的經典機型，近日，就有網友透露，自己手邊還有正在使用的iPhone 4，平均十幾天才衝一次電，而且已經使用了10年之久，貼文一出，就讓果粉們紛紛朝聖。
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原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，並表示「我的iPhone4滿十歲了，有人跟我一樣嗎？」只見迷你長方形的外觀，螢幕僅3.5吋，正是不少果粉心目中的經典神機「iPhone4」，他接著指出，目前沒換過電池，平均十幾天充一次，「平時都切飛航模式，因為沒訊號自然耗電少」。
原PO也透露，雖然手機仍能打電話，但目前安裝預付卡，由於訊號只能支援3G，若是未來此訊號被關閉的話，儘管手機仍健在，就再也無法使用，「這支手機就會變磚塊了！」
▲另外，也有網友秀出使用中的iPhone
▲另外，也有網友秀出使用中的iPhone 3GS，讓原PO都忍不住直呼「太強了！」（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
許多網友看到也相當驚訝，「你的手機可以上小4了」、「太強了吧！我的iPhone4早就解體了」、「我的也還活著，躺在我的置物盒」、「好好保存，以後值錢」、「i4堪稱最耐用手機」、「左上的訊號格也太懷念了」、「這照顧的很好耶」、「真的強！4s都很多問題了」、「我的哀鳳4已經過世10年了」。
另外，也有網友PO出iPhone 3GS，不但能開機，使用功能還很正常，「當公司手機用，打打電話」，讓原PO忍不住說「太強了啦！」（編輯：許智超）
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