阿姨豪撒「999元」小費！外送哥曝1撇步：我讓她芳心大悅

美食外送風潮盛行，只要輕鬆動動手指點選手機App，就能在家等待外送員將餐點送上門。不過也因為有些外送員服務相當貼心，或是消費者住在較高樓層、颱風天點餐等情形，平台導入了「小費」系統希望能給外送員們一些鼓勵。沒想到近日有名外送員竟收到了一筆「999元」的獎勵金，出手相當豪邁也讓不少同行不已，網友們更是好奇這名外送員究竟做了什麼才能夠拿到如此豐厚的小費。

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這名外送員在臉書社團

《外送員的奇聞怪事》

分享這個幸運的經歷，藉由截圖可以發現這趟訂單地點處於台中西屯區，當外送員將餐點送上門離開後，主畫面突然跳出一則令他驚喜的通知，顯示收到「NT$999」的小費，他也立刻點開收件匣查詢，一看果然收到了「您收到了一筆NT$999的小費！」的通知信，又驚又喜的他也忍不住開心表示「謝謝乾媽！好人一生平安！」，更逗趣直呼「阿姨我會繼續努力！」。

▲收到小費999元的通知讓不少網友超羨慕。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

網友也相當好奇客人究竟點了什麼，是不是因為送的餐點太大量所以小費也給的相當慷慨，而原PO對此則解釋他送的是「一份海鮮總匯」，另外也有民眾猜測「結果那個阿姨馬上打給客服客訴，他只是要轉9元，變成999元」，但原PO卻接著神祕地透露這並非第一次替這位客人送餐，上一次對方也豪邁的給了300元小費，「這次我跟她說了幾句『特別』的話，她芳心大悅吧！」。

▲這名臺中外送員收到小費後也神祕地向網友表示這並非他第一次向該名顧客送餐。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

至於說了什麼話才能拿到這筆「大包」的獎勵，原PO並沒有多作解釋，而截圖曝光後掀起也網友熱議，有同行更欽羨表示希望也遇到這名出手豪邁的客人「跟我跑同區，我怎麼都是幾十元，最多不超過200元！」、「比餐點還貴了吧」、「阿姨我也想努力！」、「這種機會不屬於我啊」。（編輯：楊智傑）