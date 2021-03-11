婆婆留百萬遺產！得知小姑「分一半」 媳婦氣瘋罵：憑啥
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 17:38:24
媳婦與婆家人間的糾葛，早已時有所聞。近期就有一名媳婦，意外發現半年前過世的婆婆有留下1筆遺產，沒想到一追問才發現小姑也分走一半，令她不滿大罵「憑什麼」。
一名媳婦在臉書《靠北婚姻2.0》上發文提到，「婆婆已經離開半年多了，她生前我們關係就是相敬如賓，我們都不曾口出惡言、但關係也說不上特好」。沒想到今年二月，原PO打掃家裡時，意外翻出老公的銀行對帳單，一看才發現多出兩百萬存款。令她開始心生疑惑，雖然知道老公收入不錯，也有額外投資，但這麼大筆的資金流入她卻完全不知道，開始擔憂是不是老公隱瞞自己處分了什麼資產。等到老公回家後，原PO就立刻追問，老公隨即坦承交代一切，才了解這筆錢是婆婆生前留下的存款，更意外得知「公公繼承之後平分給老公和小姑」。身為媳婦的原PO最後才知曉此消息，便火大對老公表態「妳妹妹都嫁出去了是在平分什麼啦！她社經地位高、嫁的也好，到底為什麼要分！我知道女兒也有繼承權，她在家裡面也受寵，但平分到底是什麼概念？老公你是獨子，我們也有兒子了，是長孫耶，為什麼你媽遺產還要跟妹妹對分，這麼大的事情你不反對？」完整抱怨文曝光後，立刻引發網友砲轟，「妳的論述裏，只看到妳眼裡充滿貪婪」、「那又不是妳的錢，關妳什麼事，人家要怎麼處分，妳無權干涉吧」、「真的是上來討罵的， 這個媳婦太貪心了」、「如果是分債務，妳會說小姑嫁出去了不用負擔債務？」。（編輯：潘毅）