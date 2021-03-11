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爆搶好幾盒洗衣球！店員喊「一句」婆媽臉綠：用三盒才知

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 17:02:54

▲網友討論大家是否也有在使用洗衣球，引發熱議。（圖／翻攝Dcard）
▲洗衣球近日超夯，因為其便利特性，成為不少家庭主婦的洗衣好幫手。（圖／讀者提供）
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，你真的知道洗衣球好用之處在哪嗎？還是只是跟風的買呢？近日，就有網友分享發現洗衣球特價後狂買好幾盒，沒想到店員的「一句」話卻讓她哭笑不得，貼文引發熱議。
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原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「自從家裡換了滾筒洗衣機之後，我們就開始改用洗衣球了，因為方便且使用量固定，交代小孩去洗衣服也不用擔心洗衣精會亂倒一通，而且，家裡四個小孩每天要換洗的衣服份量的也很多」。
▲洗衣球近日超夯，因為其便利特性，成為不少家庭主婦的洗衣好幫手。（圖／NOWnews資料照）
▲洗衣球近日超夯，因為其便利特性，成為不少家庭主婦的洗衣好幫手。（圖／NOWnews資料照）
「最近去看終於等到洗衣球有優惠，想說一定要多備幾盒才夠家裡的人使用，結果店員跟我說『洗衣球放下面會溶的比較乾淨喔』，哇勒！我之前都是習慣先放衣服再放洗衣球捏！」
貼文一出，網友紛紛回應「原來我一直放錯啦，難怪一直跳到滾筒旁邊的溝槽」、「我滾筒洗衣機放上面一直跳出來啦，直接卡在溝槽暈倒」、「放衣服下是因為水會先溶解洗衣球，不然放最上面洗衣球會沒辦法溶解喔」、「放下面溶解快，分解污垢時間多」、「暈倒原來上下還有差，用三盒了才知道要放下面」、「我都放上面....沒留意到要放最下面」。（編輯：張嘉哲）
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