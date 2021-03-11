一個便當怎吃不完？「真實理由」曝光 女生認了：很單純
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 17:39:56
便當因為常常有多元的菜色，成為不少人每週必吃的食物，不過通常份量也不會多到吃不完，近日，就有女網友討論「請問各位女生一個便當會吃不完嗎？因為我男友說我吃很多，讓我非常困惑」貼文一出引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我想問看看各位女孩們，通常一個便當或者一碗麵的份量你們吃得完嗎？男友每次都說我以女生的份量來說吃的算多，他說很少看到女生可以把一個便當吃完的，我就很懷疑是他們食量小還是我吃的真的太多，大家可以分享自己吃不完的原因嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「因為不喜歡吃飯啊所以不會吃完」、「白飯不敢吃太多」、「現在很討厭吃白飯，所以吃不完」、「每次白飯都只吃一半，很傷腦筋」、「吃不完應該是指沒把飯吃完吧，女生很多不愛吃飯」、「很單純不喜歡吃白飯而已，菜吃完就丟了」、「吃的完，但有時候會不想吃那麼多飯，女生比較注重身材吧」、「白飯減半不是女生吃便當的真理嗎」。不過，也有不少女生表示「拜託，這一個便當輕輕鬆鬆」、「絕對吃得完，還可以再喝湯，再吃別人吃不完的」、「一個便當很還好啊，我每次都吃光耶」、「我吃完一盒還是餓，餓爆」、「便當菜量這麼少哪會飽啊，我都可以吃1.5個」、「一個便當吃不完的也太扯了吧，對女生來說也是很輕鬆吧」。（編輯：張嘉哲）