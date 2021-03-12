房市／高資產客戶歸隊 天母房市動起來
財經中心/綜合報導
2021-03-12 08:00:00
因台灣防疫表現佳，生活如常，也讓長居海外的台僑返台尋覓置產標的，其中，天母異國風情濃厚，有美國、日僑、歐洲學校，又因空氣品質與生活氛圍佳，成為回台居住的首選，在地房仲表示，高資產客戶歸隊，高總價的豪宅、別墅產品熱銷；天母居民二代也有自住需求，置產與自住買盤讓天母房市全面動起來。
天母地區有為數不少的傳統豪宅聚落，在疫情之下，高資產的族群更重空氣品質與生活空間，而天母國際學校、公園綠帶多，又近陽明山休閒設施多。信義房屋天母美校店店長吳曉芳觀察，推升天母房市買氣的指標是高資產客戶都出籠，不僅去（109）年下半年以來當地指標豪宅熱銷，像是以往多年沒有交易的屋齡40年別墅，因總價高、坪數大，可能還需2、3千萬資金翻修，去年底都有交易，可見天母房市都動起來。而華僑或是天母在地居民、二代的自住需求也推升天母房市，吳曉芳表示，天母有美國、日僑、歐洲學校，華僑返國或是天母人二代也會因教育需求而選擇定居天母，而天母的公寓、華廈、大樓產品類型多元，都能滿足不同的居住需求，近期也有許多「大換小」的退休換屋族群，因為子女都在國外工作，已不需要那麼大的居住空間，會從大坪數的公寓，換到電梯二房。除此，天母近期因新推案多，也吸引外區域的移入人口，吳曉芳表示，同樣是豪宅產品，在大直可能需要三億，在天母一億多就可以買到豪宅，也吸引喜歡天母居住氛圍的高資產族群，這也是天母近期交易熱絡的因素之一。