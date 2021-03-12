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房市／南屯老房和新屋熱賣　台商首購都來

財經中心/綜合報導

2021-03-12 08:30:00

台中南屯區
▲台中南屯區無論中古屋或新屋，都受不同類型買方擁戴，穩定支撐交易價量。（圖／NOWnews資料照片）
官方統計，去（109）年各季南屯區的平均買賣屋齡是台中市各主要行政區最低，但特別的是，南屯兩大主力交易屋齡區間，分別是25至30年，以及5至10年，頗呈現「兩極化」現象。專家說明，南屯除有新興的重劃區提供新屋供給量，早期發展的商圈因機能成熟，且整個南屯仍在發展中，即便舊商圈仍具活絡氣息，才使老房、新屋都能吸引不同類型買方，穩撐交易價量。
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內政部不動產資訊平台顯示，去年一至四季台中各主要行政區的平均買賣屋齡，以南屯區每季都在21年左右為最低。特別的是，以去年第四季為例，南屯區交易屋齡在25至30年之間的占比達4成，但因5至10年的占比也有近2成交易，呈現「兩極化」現象，反而使整體平均買賣屋齡較其他區來得低。
信義房屋南屯店店長杜得琳指出，南屯區發展成熟的商圈如五期、七期南側的河南黎明商圈、八期等，但相較於許多商圈成熟的區域，周邊缺少腹地繼續發展，南屯因為尚有單元二至單元七（單元六、單元七被稱為13期重劃區）正在規劃發展中，使整體區域發展像是跑接力賽，一棒一棒接續，即使是舊商圈仍具商業活絡氣息、建設發展議題，不因區域屋齡偏高而有所沉寂。
由於南屯整體正在發展中，加上本身地理位置及交通路網能夠吸引南投、彰化外地客，大環境熱錢又充沛，杜得琳表示，南屯區近期無論中古屋或新屋，交易價量都顯著走揚，尤其去年第四季至今年第一季格外明顯。
杜得琳進一步說明，五期沒有捷運行經的舊商圈中古屋，以及嶺東商圈，主要以較親民總價吸引預算有限的首購族；捷運站周邊1300萬以內物件，吸引來自北部或台中本地的置產客；10年內新屋總價較高，多在2000萬以上，吸引換屋族、較高收入或白領主管首購族；另外，台中也有不少手邊現金較多的企業主或回流台商，不受豪宅稅影響，有能力購買4000萬以上豪宅。換言之，以南屯整個區域而言，從屋齡較老、千萬內首購宅，乃至於屋齡新、4000萬以上豪宅，都能吸引不同類型買方，也是穩定支撐該區交易價量的原因。
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