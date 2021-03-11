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大餐的定義是什麼？眾推「單人公道價」：超過就算

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 17:42:07

約會
▲一般人常常說要去吃「大餐」，但就有網友詢問「大餐的定義是什麼？」引發討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
不少情侶會在紀念日或特別節日時，精心挑選約會地點攜手共享大餐。但到底所謂「大餐」具體來說是指什麼，有共通標準嗎？就有網友好奇詢問，「大餐的定義是什麼？」問題一出引發熱議，許多人提出心中的「公道價」，認為只要超過這個價格就可以算是「大餐」。
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有位網友在PTT發文，透露自己前幾天看到人說吃過最貴的大餐是幾千塊的，原PO直言「貧窮限制我的想像力」，坦承還真的沒吃過一頓幾千元的大餐，更指出自己覺得「超過三四百、能吃飽、好吃的」就算是大餐。
▲網友詢問「大餐的定義是什麼？」引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友詢問「大餐的定義是什麼？」引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）
最後原PO也好奇詢問大家，「大餐的定義是什麼呢？」許多網友都認為，一人吃下來餐費「超過2000元」就是大餐了，「2000到5000算大餐」、「一個人2000以上才叫大餐吧」、「一人兩千以上才算大餐＋1」、「2千以上算大餐」、「2000以上」。
不過也有網友認為，「品質＋氣氛」、「價錢其實根本不是重點，花2千然後難吃或者吃的痛苦萬分還能叫大餐嗎」、「看收入吧，一餐超過一天薪水就算大餐」、「食材頂級的餐廳，才叫大餐」、「覺得超過300就算了，錢很難賺的」。（編輯：倪浩軒）
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