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捷運有空位也不坐！男揭「理由」愛到走火入魔　乘客認了

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 18:34:11

▲台北捷運是北部民眾常使用的大眾交通工具。（圖／取自台北捷運臉書）
▲台北捷運近年來發展迅速，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有網友搭乘捷運時就算有位子也會寧願站著，隨後理由曝光，就引來眾多乘客認同。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有網友指出，搭乘捷運時遇到有位子的情形，也會寧可選擇站著，隨後理由曝光後，就引來眾多乘客認同直喊「我也是！」
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己每天都會搭乘捷運上下學，但近期非常喜歡站在靠近門口的位子，「已經愛站在這個位置到了走火入魔的地步！就算全車位置都沒有人我也想站在那！！！每天早上捷運車廂開門有這種位置，空著我就一整天都很開心！！沒有的話，就真的心情不太好...」。
▲原PO指出，就算搭捷運時有空位可坐，也會選擇站在門口處的強化玻璃附近。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出，就算搭捷運時有空位可坐，也會選擇站在門口處的強化玻璃附近。（圖／翻攝Dcard）
文中原PO也分享3大喜歡理由，其一是該處多了背後的強化玻璃可以倚靠；其二他則指出，搭乘捷運時總是有些時刻不想玩手機，只想放空身心，這時站在此處不僅能避免與人有眼神交流，還能觀賞窗外美景，「完全不會和任何人有眼神交集！！！讓您遠離尷尬，心曠神怡！」
其三，原PO解釋該位附近有緊急按鈕和滅火器，且遇到突發狀況時，離開時也能跑最快，「如果遇到變態也可以按按鈕，感覺超安全」。但文末原PO亦提醒，「請『盡量』站在比較不開門的那側，然後『盡量』當一根不擋路的柱子，不然下場.............」。
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▲ 原PO指出最愛搭捷運時站在靠近門口處的位置，隨後也分享3理由。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來許多乘客認同直喊，「我也蠻喜歡的，靠在沒開門的那一側～」、「我也超喜歡站這個位子！！！」、「我也喜歡這個位置！」、「我也是哈哈，也不會被擠來擠去」、「站位首選」。
但亦有人抱持不同看法，「就是有你這種故意擋門口的人，上下班時間才會有人上不了車，有夠白目」、「上次有一個很大隻的男生站在這個位置，但不是背貼在板子上，是肩膀靠著，結果西門站開門，一堆人下一堆人上，他就在那邊擋好擋滿，哭啊」。（編輯：陳雅雲）
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