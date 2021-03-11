訂便當遭瞧不起！櫃檯妹秒心碎 行家反揭優勢：跟神一樣
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 19:58:05
行業百百種，每一種職業背後都有不少辛苦之處。不過，就有一名女網友透露，自己在某間大公司擔任櫃檯職位，卻總感覺被瞧不起，甚至直言「似乎是因為要訂便當」！然而，就有不少行家反而不認同表示「看不起你的人才丟臉！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己在一間大公司擔任櫃檯、總機的工作，但總感覺被人瞧不起，讓她無奈大嘆「似乎是因為要訂便當，加上這職位也沒有專業性可言，哎」。貼文一曝光，就引來不少人安慰，「看不起你的人才丟臉，沒有你他有便當吃嗎」、「訂便當？這不是一件容易的事！！便當不好吃！做一天就被換掉了⋯⋯」、「訂便當也是一門學問⋯⋯包括要怎麼訂，如果訂的便當大家都不喜歡吃，或者CP值很低」、「訂便當的人跟神一樣耶！之前出去吃都要先站在十字口下面想今天到底要吃什麼...，直到有人跳出來說要訂便當，說這句話的那位同事至今仍散發著光芒啊...！」。甚至有網友認為櫃檯人員的工作內容看似簡單、普通，但仍講求處事應變的能力，直言「櫃檯接待是公司的門面耶，換其他人來做看看，搞不好當天就被炒魷魚了」、「你是公司的門面，第一線接待需要你啊！能訓練自己的反應、應對進退處事能力，工作內容感覺上很基本，但還是很多人連這些都做不好啊」。其中亦有許多人建議原PO可轉換心態，或是增進自己專業能力，「櫃檯做得好，是具備了很強的軟實力，但沒有硬實力的支撐，職涯發展會有點可惜，建議原po同時培養自己的專業硬實力吧」、「雖然總機沒有太多專業性，但軟實力應該是相當不錯的，原po的應對進退與反應，應該不錯，怕自己沒專業的話，下班學習也是一個方法呀」。（編輯：陳雅雲）