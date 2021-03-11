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沒用全英語上課！家長狠烙「1句話」　他呆愣：我教數學

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 22:02:14｜2021-03-11 22:02:43

▲有網友透露，家長要求用全英語教數學。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友透露，家長要求用全英語教數學。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
現代家長對於孩子的教育「十分講究」，槓上老師的事件也因此越發常見。近日，就有名從事教育業的網友分享，有家長要求「要用全英語教小朋友除法」，甚至烙下狠話「沒用全英語教數學就要告人」，讓他相當傻眼，貼文也引起討論。
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一名名為大坦誠@bigtan_bitch的網友在《Dcard》表示，有家長向他提出要求，要用全英語教小朋友除法，甚至說「若沒有全英語教數學，就要提告」，但原PO聽完並沒有任何反應，只有連聲說好。
▲原PO好奇，在普通學校沒用全英語上數學課，真的告得成嗎？（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO好奇，在普通學校沒用全英語上數學課，真的告得成嗎？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO也透露，他們既不是雙語學校，也不是歐洲學校、美國學校，所以他還是用中文繼續教課，「中間還穿插了幾句，她覺得只有髒髒土著才會說的閩南語，呵」，這也讓原PO忍不住好奇「是說在普通學校沒用全英語上數學課，真的告得成嗎？」
許多網友看完都認為相當誇張，「要雙語教學不會送雙語學校喔」、「家長可以自己帶回家教」、「挑戰一下全臺語」、「不知道為啥，聽到他這樣說台語有點難過」、「誇張！所有語言都是珍貴的文化，沒有貴賤之分」、「笑死，也要學生聽得懂啊，全程講英文是在賣弄吧」、「學生真的很可憐......」、「傻眼，要告也不是告你吧」。（編輯：許智超）
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