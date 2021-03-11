面試必問！「為何想做服務業」該怎回答？資深人資揭正解
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 20:34:01
不少求職者在面試時，都曾被問過「為何想做服務業」這個問題。就有一名網友好奇「該怎麼回答才會錄取啊？」問題一出引發熱議，更有位自稱是資深人資的網友給出專業建議，就「能力」和「性格」提供了回答範本，更直言「做完服務很簡單，但做好服務很困難！」
有網友在PTT發文，透露自己面試時被問到為何想做服務業，讓她一時不知怎麼回答，於是請教大家「該怎麼回答才會錄取啊？」而就有位自稱擁有5年管理資歷、「面試過的人沒有一百也有五十」的網友發文回應，給出專業建議。該網友表示，服務業算是相對比較沒有入門門檻的行業，但是在「能力」和「性格」還是有所要求。尤其是個性，該網友強調「有耐心」和「親和力」非常重要，直言「耐心」是做服務業的最基本門檻，如果面試時能展現出自己的耐心和親和力，應該過程就會順利許多。而專業度大多就是加分，該網友指出重點在於「是否夠機靈，是否有責任感」，相較之下還是耐心和親和力更重要。至於被問到「為何要做服務業」時，該網友建議若是性格內向的求職者，可以坦承自己個性內向不必假裝，但強調自己有耐心，「可以帶給客人信賴的感覺」。而若是本來就個性開朗的求職者，則可以強調自己喜歡和人群接觸，「可以給每個客人賓至如歸的感受」。該網友也建議所有有心於服務業的人，若是新手就避開早餐店、超商店員，否則會有滿滿挫折感。建議可以從餐廳外場、文具書局賣場先試試看，會比較順利。並呼籲大家檢視自己，「做完服務很簡單，但做好服務很困難。你想做好？還是做完？這是你應該思考的地方」。（編輯：倪浩軒）