面試完衝廁所「一進壞事全聽到」！求職女愣了：心情複雜
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 22:07:07｜2021-03-11 23:12:08
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，近期至某間公司面試完後，就到洗手間上廁所，卻意外聽到面試官在討論她，讓她尷尬直呼「真的心情複雜！」
原PO於《Dcard》上發文，表示近期到某間公司求職，當時面試過程僅是基本流程，最後簡簡簡單就結尾了。不過原PO結束後，就順便到洗手間方便，但當她上完廁所準備開門時，卻意外聽到有好幾個人大聲聊天，「明顯聽出其中一個聲音是剛才幫我面試的，後來發現他們應該是在廁所外的茶水間聊，聊天音量太大，所以在廁所隔間也聽得蠻清楚」。她本來沒有太在意對方的聊天內容，卻意外聽到她們正在討論原PO剛剛面試的過程，「有提到好幾個關鍵字所以很確定是在說我，其他人應該也是他們公司同事，後來還聽到其中一個聲音說：她做過ＸＸ工作喔？感覺不太適合啊」。原PO聽到對話後，當下立馬愣住，不過她無奈解釋並非想抱怨什麼，「只是自己的經歷被當作閒話嚼舌根的感覺不太舒服，他們也沒想到我居然會在廁所沒下樓吧！」最後她也坦言，沒想到這種的戲劇化情節會在她身上發生，讓她心情十分複雜。（編輯：陳雅雲）