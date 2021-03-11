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帥到分手！女性「最不願交往」職業TOP3　沒安全感成大忌

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 22:27:38

▲一名女網友在《Dcard》分享，與男友交往近一年，近日突然發現自己懷孕，告知男友之後卻慘被分手，氣得狠批對方是渣男；豈料，一連串荒唐內幕卻讓網友看完風向全變。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲據日本媒體調查，女生「最不願交往」的男生職業排行榜曝光了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
職業往往是許多人考慮交往時的重要評估條件，比如「醫師」就是許多人羨慕的職業，根據「1111人力銀行」去年針對上班族男女所做的調查，上班族女性最想交往的男性職業前三名分別為「醫師」、「金融、財務管理師」、「工程師」。那麼女性最不願交往的男性職業又是什麼呢？結果可能會讓網友大吃一驚。
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根據日本網站「しらべぇ」調查700多位20～60歲女性，女性被問到「不想與哪種職業的人交往」時，最多女性點名的「地雷職業」Top3如下：
3.髮型師
髮型師擅長穿搭打扮，走在時尚尖端。如此帥氣的職業排在第三，是因為髮型師的工作時間多為排休，週末通常要上班，和一般上班族的放假時間無法搭在一起。且髮型師的工作少不了和女性顧客聊天，容易讓另一半覺得沒有安全感。
▲血腥感十足的萬聖系列調酒飲品，打造詭譎的恐怖氛圍。（圖／記者陳致宇攝,
▲有高達31％的受訪女生不願和調酒師交往。（圖／記者陳致宇攝, 資料照片）
2.調酒師
高達31％的受訪女生不願和調酒師交往，第一個原因是調酒師多半必須工作到深夜，再來調酒師也是異性緣很多、桃花很多的職業，工作所需每天都會碰到很多單身女性，得和她們聊天談心，甚至還需要照顧喝醉的女生。
1.樂團成員
看似光鮮亮麗的「樂團成員」，位居女性最不想交往的職業第一。原因顯而易見，許多樂團成員經濟收入並不穩定，未成名前大都只是追求一個夢想。且為了實現樂團夢，還必須投入大把時間練習，花費大筆費用購買相關設備。這是未成名前，而即使追夢有成、順利走紅，同時卻會吸引大批追星粉絲，讓女生感覺很沒有安全感。（編輯：倪浩軒）
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