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高雄一百讀「台菜之美」　主題書展邀民眾品好書、讀好味

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-12 09:00:00

▲「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯，豐富多樣的台菜書籍，由各個面向介紹台菜美食。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）
▲「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯，豐富多樣的台菜書籍，由各個面向介紹台菜美食。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）

高雄一百「品好書、讀好味」，高雄市立圖書館與漢來美食合作，在高雄更名百年之際推出為期3個月的主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍，讓民眾細細品味在地台菜美食歷程、讀出書中的好滋味。

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▲「高雄一百・台菜之美」主題書展主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）
▲「高雄一百・台菜之美」主題書展主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）
即日起至6月10日在總館3樓大廳，「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯，豐富多樣的台菜書籍，由各個面向介紹台菜美食，包含從歷史與文化面相、給一般人的台菜食譜、關於台灣的常民小吃等。

高雄市立圖書館代理館長林奕成強調，今年剛好是高雄改制更名一百年，從歷史脈絡追尋這個城市各區里鄉鎮飽藏美味及手路菜，例如內門總舖師辦桌文化，紅蟳米糕、佛跳牆、魚翅羹等功夫菜，不論是搭棚辦桌、飯店餐廳的喜慶婚宴、尾牙宴、謝師宴等，都是盤底朝天的美味。

▲即日起至6月10日在總館3樓大廳推出「高雄一百・台菜之美」主題書展。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）
▲即日起至6月10日在總館3樓大廳推出「高雄一百・台菜之美」主題書展。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）
漢來美食行銷企劃部副總經理吳若寧指出，品一道菜跟讀一本書，都需要用心地細嚼慢嚥才能參透箇中滋味，因此換位思考一本好書需要細細品嘗，一道好味也應該慢慢讀取。漢來美食搭配主題書展期間，4月9日至18日在福園台菜海鮮餐廳美食節台菜系列，推出10道經典手路菜，有生炒魷魚海鮮羹、五香巧手龍虎斑等。

另外，高市圖人氣品牌城市講堂邀請前國立高雄餐旅大學廚藝學院院長、思想・起文化廚苑創辦人楊昭景，4月11日下午開講「山味、海味、台灣味—台灣菜百年風華與變遷」。

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