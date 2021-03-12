高雄一百讀「台菜之美」　主題書展邀民眾品好書、讀好味

高雄一百「品好書、讀好味」，高雄市立圖書館與漢來美食合作，在高雄更名百年之際推出為期3個月的主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍，讓民眾細細品味在地台菜美食歷程、讀出書中的好滋味。

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▲「高雄一百・台菜之美」主題書展主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）

× ▲「高雄一百・台菜之美」主題書展主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）

高雄市立圖書館代理館長林奕成強調，今年剛好是高雄改制更名一百年，從歷史脈絡追尋這個城市各區里鄉鎮飽藏美味及手路菜，例如內門總舖師辦桌文化，紅蟳米糕、佛跳牆、魚翅羹等功夫菜，不論是搭棚辦桌、飯店餐廳的喜慶婚宴、尾牙宴、謝師宴等，都是盤底朝天的美味。

▲即日起至6月10日在總館3樓大廳推出「高雄一百・台菜之美」主題書展。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）

× ▲即日起至6月10日在總館3樓大廳推出「高雄一百・台菜之美」主題書展。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.11）

另外，高市圖人氣品牌城市講堂邀請前國立高雄餐旅大學廚藝學院院長、思想・起文化廚苑創辦人楊昭景，4月11日下午開講「山味、海味、台灣味—台灣菜百年風華與變遷」。