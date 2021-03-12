NOW早報／公公病逝！媳竟開始「求婆婆刁難」 原因催淚
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 06:00:00
公公病逝！媳竟開始「狂求婆婆刁難」 原因曝光網全哭了
婆媳問題自古以來不斷存在，媳婦學習如何和婆婆相處，始終是一大學問。不過，近日卻有一名貼心人妻，在臉書社團《靠北婆婆2.0》貼文提到，公公病逝之後，她不斷苦求，希望婆婆刁難、為難她，超暖原因曝光之後，讓全場網友忍不住淚崩。原PO提到，公公因為肺癌離開了，享壽85歲，離開前也已經把所有心願完成，卻留下不知所措、無法適應的婆婆，「原本婆婆很愛找我麻煩，更喜歡刁難我，但沒想到公公走了之後，婆婆常一個人發呆好幾個小時，還會自己擦淚，好像覺得我們都沒發現，現在都不會跟我唱反調，更不會去找她那群老朋友，甚至連他老朋友來找她，她都用一種非常明顯是藉口的『累了』來拒絕，並一個人走進房間」。原PO看到這樣的情形，覺得不能讓婆婆繼續下去，擔心老人家身體會受不了，於是開始她的一連串計畫，「我常常喊『媽，那個某某東西在哪裡？媽，某某菜怎麼煮才會好吃？媽……」她高聲、用力的叫，婆婆一次不理她，她就再叫一次，叫到婆婆有反應為止。個月後，原PO向老公說「你在媽媽面前要開始嫌我不會買菜、不會挑菜、挑水果，叫媽媽陪我去菜市場教我」，透過和老公的合作之下，婆婆終於走出家門，但是僅限於和他們出門，要讓婆婆一個人出門還是無法，「不要說我是個好媳婦，其實我只是為了自己想，因為我會怕我婆婆最後會失智，所以我必須幫助她走出來」，原PO寧願婆婆刁難、為難她，也不想看到婆婆現在這樣，「我已經往前邁進一大步了，希望可以趕快把原來的婆婆找回來」。原PO最後表示「我的下一招就是讓她大哭特哭，我會在適當的時間問她公公的事情，讓她說出來，說出對公公的思念，我相信我可以的！請大家一起幫我婆婆加油！」今日天氣／東北季風增強 北台氣溫稍降、降雨增今（12）日東北季風增強，北台灣高溫較昨日下降，約23、24度，其餘地區溫度變化不大，高溫方面，花東仍有25度，中南部地區維持28、29度，夜間、清晨低溫中部以北、東北部地區16、17度，花東及南部地區19、20度；降雨方面，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，北部其他地區及中南部山區主要是雲量增加，有一些零星降雨，中南部平地依舊是多雲到晴，夜間留意花東一帶有局部較大雨勢出現的機率。台積電重回600元領軍點火 台股午盤漲256點、收16162點受到美股激勵，台北股市昨（11）日在電子股點火帶動下開高走高，開盤漲35.54點，加權股價指數以15947.21點開出，隨後重回萬六大關，盤中甚至一度大漲270點，來到16183點，午盤11點半左右，漲256點，來到16162點，漲幅1.5%。權值股台積電早盤重回600元，午盤來到609元，其他聯電、聯發科、日月光也都上揚，是指數向上的重要功臣。2年內脫手重抽45% 政院通過房地合一稅行政院會昨（11）日通過所得稅法修正草案，為抑制短期炒房，重新定義「短期持有」，凡個人、法人持有2年內賣房將課45%；持有超過2年、未逾5年課35%。全案將送立法院審議，草案的施行日期由行政院訂定。日專家憂2030至2040恐再有大型地震 災損逾311的10倍昨（3月11日）是日本311大地震發生10週年，許多地區都舉行了緬懷活動，希望能安慰在震災及海嘯中喪生的亡靈。不過日本有學者憂心，2030年至2040年期間，南海海槽可能會再發生芮氏規模達9級以上的地震，災損也將是311大地震的翻倍。江宏傑露倦容吐「早點回家」 聽到福原愛1反應快閃江宏傑10日戴婚戒現身新莊體育館，錄製《全明星運動會》，一天下來連操12小時，晚間7點，他面帶倦意步出體育館，向苦候多時的媒體致意，雙手合十道：「辛苦了謝謝，早點回家休息。」問及最近與福原愛有沒有聯絡？江宏傑禮貌性點頭，隨即步上保母車揚長而去，同場錄影的蔡尚樺表示，江宏傑錄影狀態「很好、一切正常」。徐展元則私下關心江宏傑，問及對方反應？他說：「他有回應，我不方便回答。」（編輯：賴詠璿）