人妻怨小姑分走百萬遺產！律師轟「媳婦自助餐」：太自私

近日一名媳婦意外發現老公銀行多出一筆200萬收支，一問之下才知道原來是半年前過世的婆婆有留下1筆遺產，但當她得知小姑也分走一半後卻不滿大罵「憑什麼」、「她都嫁出去了是在平分什麼啦？」，話題掀起熱議同時也引來律師呂秋遠回應，更打臉該名人妻「妳到底計較什麼呢？自助餐不能這樣吃的啦」。

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這名人妻在臉書《靠北婚姻2.0》寫下，她與過世半年的婆婆關係本來就淡薄，2月底打掃家中時發現丈夫銀行對帳單多出200萬，追問後才知道原來是婆婆遺產平分給丈夫和小姑的。人妻不滿抱怨，小姑社經地位好、嫁的對象也不錯，「我老公是獨子，我們有一個小孩，是兒子，也就是長孫。為什麼遺產跟妹妹對分這麼大的事情你不反對？」。

▲原PO不滿嫁出去的小姑，還能分得一半遺產。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）

貼文曝光掀起熱議，

呂秋遠律師

也忍不住吐槽「妳應該沒想過竟然會被砲轟，為什麼呢？因為，妳只想到支援自己的收銀，沒想過別人的收銀，簡單來說，妳好自私」，接著更解釋「即便妳的孩子是長孫，除非妳先生已經過世，否則他還是沒有權利取得妳先生那一份，至於長孫多一份，再抱歉一次，現在已經不是長孫無忌的時代了」。

此外，呂秋遠也反問這名人妻，「妳現在也嫁出去了，以後妳的爸媽，妳要不要照顧？你們家的事情，是不是就只是熟悉的陌生人的事情？往後妳爸媽的遺產，妳是不是願意全部給妳哥哥？嫁、嫁、嫁，誰跟你嫁，妳是結婚，只是在法律上、契約上，多了一個伴侶，誰嫁誰啊！妳要來談古代禮俗是不是？來來來，來賓點唱《祖母的話》」。

▲結婚雖然是兩個家庭的喜事，但彼此還是得互相尊重。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文末律師也直言這樣的行為簡直是「媳婦自助餐」，一方面要小姑別來分錢，一方面又覺得自己可以回家分錢、一方面主張男女平權，一方面又覺得小姑沒臉主張男女平權，「話都給妳講好了，當人家配偶沒這麼了不起，連他媽的錢怎麼分妳都要管，說到底，妳跟妳先生要是離婚，先生分到媽媽多少錢也與妳無關，所以妳到底計較什麼呢？自助餐不能這樣吃的啦」。

至於財產分配的問題，呂秋遠則建議該名人妻，別太介入先生的家事，他們家的財產怎麼處理，都是他的事，「妳介入太多，下場就是惹人厭，妳，只是他的妻子，不是他們家的妻子，妳沒冠夫姓、沒賣身為奴、沒當家作主，別太為難自己了，更別為難其他女人了」。（編輯：楊智傑）