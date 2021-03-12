吃大埔鐵板燒可以「免費續菜」？內行抖超爽內幕：飽到爆

許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種小菜，相當開胃下飯，不過就有網友表示「大埔鐵板燒可以免費續菜」，貼文一出，立刻掀起熱議。

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該名網友在PTT以「大家知道大埔鐵板燒可以免費續菜嗎」為題發文，表示自己是台北人，以前在台北吃大埔鐵板燒時，從來沒想過可以免費續菜這件事，身旁的朋友也從沒這樣做過，「結果出社會到外縣市工作後，才發現原來大埔鐵板燒可以免費續菜」。

▲一名網友在PTT以「大家知道大埔鐵板燒可以免費續菜嗎」為題發文，貼文一出，引起熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）

貼文一出，引起熱議，許多網友和原PO一樣不知情，「真的假的」、「好酷耶完全不知道可以續」、「這樣不就吃到飽」、「怎麼可能」、「真假？從來不知道欸」、「居然可以這樣？」、「沒想到可以續欸！怎麼都沒有被問過」、「前陣子朋友說才知道，很驚訝」、「我的天，原來有這麼好的事嗎」、「台中沒聽過」。

不過，也有不少網友表示，「之前去吃有老闆問說要不要續菜才知道」、「我以為每間都可以耶，每次去吃都狂續菜，店家還會一直狂問有沒有吃飽要不要加菜，說要結帳了，還會問有沒有吃飽，沒吃飽要記得加菜，每次都飽到不行的出來，昨天才去狂吃一波，超爽」、「那個要看店家跟廚師，不一定的啦」、「不是每家都有」、「原本是隱藏bonus，你一公開宣揚，以後大家都沒了啦」、「每間有每間的玩法」、「常吃的那家牆壁有貼可以續」、「看店家啦，有的完全不給，有的一次，有的無限」。（編輯：郭佩蓉）