懷孕3個月沒工作！她翻老公「對話紀錄」心寒：不期待了

婆媳關係一直是千古難解的問題，想成功化解彼此心結恐怕不是一時半刻就有辦法解決。近日就有名女網友懷有三個月的身孕，因為工作內容是需要大量活動所以請了假在家中好好養胎，沒想到老公的母親卻對她請假感到不滿，還傳訊息狠酸兒子「你娶個公主阿」，婆家的說法也讓原PO相當無奈。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

上發文表示，目前自己懷孕3個月了，由於上次懷胎過程中不幸流產，因此自己的媽媽就提醒她別繼續去工作，好好待在家養胎就好。而她無意間發現婆婆與兒子的對話紀錄中，婆婆竟對原PO懷孕三個月就在家休養感到不滿，「我懷孕兩胎都還在上班，我同事也大肚子在上班」、「你娶個公主阿」。

▲婆婆與老公的對話讓她相當心寒。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO滿腹無奈表示，就連老公也不喜歡他媽媽講話的語氣嫌東嫌西，兩家人結婚後第一次見面，稍微聊天後她和老公就先離席了，只剩兩對親家長輩在閒聊，她也心寒表示「我懷孕不工作就被當成公主了，還嫌自己兒子娶個公主，幸好沒跟他們住在一起，不然嫌個沒完，對他們也沒什麼期待了，還是自己過自己的吧！」。

不少網友也對原PO的遭遇感到同情，紛紛留言給出建議「直接跟這種婆家say goodbye，以後要看孫自己來你們家報到吧！趁這波公主到底，過年回去記得保持形象」、「婆婆講話很酸，因為自己沒有當公主的命」、「老公要幫你解釋，不然真的會加深隔閡」、「你的工作要跑來跑去真的不要，當過媽媽才知道懷孕到底有多辛苦」。（編輯：楊智傑）