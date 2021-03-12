男友有3個姊姊！未來大姑「狠酸1句」　她愣了：還要嫁嗎

不少情侶在一起時感情融洽，可是若談到「婚姻」可就不是這麼簡單了，因為結婚並非兒戲，而是兩個家族的大事，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示她都還沒嫁進男友家，就受到未來3個大姑的刁難，讓她有些卻步，貼文一出，就有網友直呼「快逃啊」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示男友有3個姊姊，最近其中一個姊姊說了一句讓她很不爽的話，讓她開始考慮要不要嫁進他們這個「傳統」的家庭，而她在和男友在一起不到三個月時，男友就買了離他家5分鐘附近的房子。

原PO提到，男友大姐曾問男友「戒指拍來看」，而男友則是回應「你怎麼知道，你不要催啦」，但大姐卻說「她跟你交往應該考慮到結婚一事，怎麼可能永遠沒壓力」，這時二姐也開口了，「對啊，況且房貸都幫她處理了，是要有什麼壓力？她也沒在處理房貸的吧」，但這也讓原PO簡直氣瘋了，「什麼叫做房貸幫我處理了」，她認為這間房子從頭到尾她都沒有參與到任何看屋、買屋細節，都是男友爸媽決定的，況且她也還不是「老婆」身份，也沒義務要幫忙處理房貸的事。

▲一名女網友在《Dcard》發文抱怨，表示男友有3個姊姊，但她都還沒嫁進去，就被刁難。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

況且她覺得她和男友什麼時候要結婚，也不關姊姊們的事情，「還自己先預訂花童要用你們的孩子？要辦幾桌？到底？想想如果結了，我是不是接著就要被催生了」，因為兩個姊姊都是結完沒多久就生孩子，每天在家帶小孩，但原PO也忍不住抱怨，「我為何要按照你們的行程走」，她還在文末爆料，「過年跟男友回他們那吃飯，大姐也都不幫忙端碗端菜的，反而是我這個第三次去他們家的客人要幫忙端」。

貼文一出，網友全傻眼，「快跑快跑，進去就更不得了」、「笑死，八字還沒一撇就在下馬威，交往三個月而已，是當你一定會嫁了嗎？ 我如果是你男友就會幫你嗆回去，到底乾她們屁事啊，果然是沒事做才有餘力管閒事欸」、「阿娘威，一次三個劇毒」、「好可怕，趕快跑」、「快逃啊」、「一個巫婆帶著三朵毒菇」、「分手啊，幹嘛委屈自己」、「怕爆」、「不要嫁，三個菇很可怕」。（編輯：郭佩蓉）