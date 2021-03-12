「3星座」人品極差要小心！這1位嫉妒心超強　還很愛記仇

人跟人相處最重要的不外乎就是彼此互相、包容，無論是友情還是愛情，才有可能長長久久，不過要小心了，你知道哪3個星座人品極差嗎，根據專寫生肖星座的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3個星座」人品極差，還超會嫉妒人，和他們相處可要小心了，快揪家人朋友一起來看看吧

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▲根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3個星座」人品極差，還超會嫉妒人，和他們相處可要小心了。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

× ▲根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3個星座」人品極差，還超會嫉妒人，和他們相處可要小心了。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

白羊座的人心眼很小，愛記住別人的不好，嫉妒心理比較強，很難相處！他們會看誰都不順眼，總是沒事找事，這很讓人討厭，覺得白羊座不可理喻，不想和他們有過多的接觸，最不招人待見。白羊座人品極差，不太會包容別人，當然也不會逃避矛盾，要是誰誤會或不小心得罪了他們，他們會馬上出來找你理論，白羊座的人是表面上看是一個風平浪靜的人，但是妒忌心超級強，自己總是討厭別人比自己優秀，有些自己想要的東西被別人拿走了之後，會變得十分記仇，從此就和這個人在心裡劃清了界限。

巨蟹座

巨蟹座是一個對過往的事情喜歡斤斤計較的人，也許很早就忘記的事情，巨蟹座卻會一直在心裡記得很清楚，巨蟹座的小心眼是出了名的，這可能和他們敏感多疑的性格有關係。巨蟹座的人心思都比較細膩，而且巨蟹座的人記憶力超群，一點小事可以記得很久，特別是一些讓自己不愉快的事情，巨蟹座總是會牢記於心。巨蟹座做什麼都會為自己考慮，他們喜歡用自己的思路去思考事情，而且只在乎自己的想法，從不把別人的想法當作一回事，別人給他們提的意見往往也會直接忽略掉，他們會看誰都不順眼，總是沒事找事，實在讓人反感。所以人品方面，也是因為自己太強勢了，而在不經意間就得罪到了人，讓彼此關係變差，很不討喜。自私自利，一肚子壞水，到哪都不招人待見。

雙魚座

雙魚座的人是出了名的愛記仇，對於一點小事都耿耿於懷。如果有人得罪了雙魚座的人，雙魚一定會狠狠報復回去，而且是翻倍回去。雙魚雖然很熱情，天真可愛，但是對真心朋友還是比較挑剔的，只有當他認定你的時候才會完全相信你。如果有朋友做了傷害自己的事情，雙魚就會全盤否定對方，即使是一句玩笑話也絕對不行！當朋友自認為是雙魚的朋友時，雙魚不會否定，但是卻在心裡面暗暗給所有的朋友都加了標籤，他們知道誰是好的誰是壞的。（編輯：郭佩蓉）