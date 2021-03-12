27歲女錄取後見「公司全新人」秒嚇跑！網秒勸阻：別閃人

求職錄取後進到公司內部，除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。不過近日就有名剛從服務業轉行到辦公室工作的女網友表示，自己剛錄取後發現同事幾乎都是新人，觀察發現流動率似乎也很高，許多過來人見狀也連忙勸她多觀察以免因為擔心踩到地雷職缺而草率離職。

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這名27歲的女網友在社群論壇

《Dcard》

上提到自己的新工作，就她的觀察下來發現整個辦公室除了幾名較資深的員工外，其他同事包含原PO自己都是入職只有2個月、甚至只有幾天的新人。儘管公司開出的薪資待遇看似不錯，但對於公司中新人那麼多她也不免感到疑惑。

▲原PO表示就連公司的「資深」同事年紀也不過大她個兩三歲。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不過她也接著補充表示，雖然同事們都是新人，但對於工作內容都還算上手，「每次看他們處理事務都覺得好厲害，覺得自己很爛，因為我從來沒做過辦公室工作」，對於職場環境都是新人的情況，她也好奇的求助網友，就怕這間公司流動率高，工作內容其實是替代性高的「屎缺」。

文章曝光後，許多過來人也紛紛建議原PO多觀察再決定，不必急著下決定，「多看多觀察吧！流動會高多數就是屎缺，不過有門票就去體驗看看，喜歡能跳的相同的工作」、「如果工作內容、環境、工作氛圍都還ok，就可以至少做個一兩年累積資歷，以後才有本錢再換去其他待遇更好的地方」、「拿年紀來計算實力是很危險的」、「有很多很強的新創整家公司也都超年輕啊」。（編輯：楊智傑）