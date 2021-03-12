吃海底撈只點「銀絲卷」超妙？饕客反揭1聖物：真的愛死
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 11:41:10
火鍋店是許多台灣人不分季節、不分氣候都會去享用、聚餐的場所，而火鍋店「海底撈」就以服務周到聞名，獲得不少支持者忠實擁護。而近日就有網友在網路上發文表示疑惑「吃海底撈只點『銀絲卷』超妙？」沒想到這樣的問題卻引起饕客逆風反過來揭露一個去海底撈必吃的聖物，直言「真的會愛死」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「去海底撈只點銀絲卷」的文章表示，「這樣子可以嗎？我只想吃銀絲卷，沒有很想吃火鍋，銀絲卷真的好好吃，好想吃好幾份」，原PO甚至因此開始自我疑惑「有人這樣子的嗎...海底撈銀絲卷真的好好吃」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有人揭露了1個好吃聖物，留言區蓋起高樓。沒想到網友們紛紛認為「紅糖糍粑」才是去吃海底撈必點的，「去海底撈要吃紅糖糍粑比較特別，別的地方吃不到」、「愛死紅糖糍粑，到底還有哪裡吃的到...每次在海底撈吃完火鍋，再吃甜點超罪惡」、「海底撈的紅糖糍粑真特好吃到哭」、「紅糖糍粑點啊哪次不點，超可以」、「海底撈紅糖糍粑真的超讚的」。（編輯：王柏文）