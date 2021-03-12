回憶中的小吃店！他曬「71年老傳單」　金額曝網狂喊懷念

台灣有不少隱身在巷弄裡的小吃店，雖然裝潢看起來不如高檔餐廳，但總有群死忠的顧客會光臨。而其中生意好的關鍵不外乎就是食物美味、價格經濟實惠而深受許多忠實顧客的喜愛，近日就有名網友貼出一張71年前台北某間小吃攤的老傳單，水餃、酸辣湯、小籠包應有盡有，價格更讓網友們全喊著「好懷念的物價！」。

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這名網友今（12）日在

臉書社團《老照片交流道》

分享了這張老傳單，只見傳單說明這是間位於台北市萬華區的小吃店，當時地點就坐落在龍山寺對面。店內菜色也相當豐富，麻婆豆腐、回鍋肉、茉芋燒鴨、小籠包、鍋貼等等最貴也只要六元，就連主食酸辣湯、水餃、經濟客飯都只要二元五角至三元五角。

▲當時的物價讓餐點價格也相對更親民。（圖／翻攝自臉書社團《老照片交流道》）

這張老廣告也掀起不少網友回憶，接連在底下留言感嘆「想吃老口味」、「這才叫銅板價！」、「71年前的話，這種小張廣告用印刷體字還蠻先進的」、「童年的回味」、「記得民國55年在四平街、伊通街口麵攤吃過7元牛肉麵」、「這是早期的餐票～我覺得好懷念喔」、「看了肚子好餓哦」。

但也有歷練豐富的網友就表示，其實這個價錢在當時已經不算平民美食，算是稍微高檔的用餐地點了，「記得民國56年，門口來賣豬肉的1斤22元，那時我父親陸軍上校月薪好像800元，所以看這張萬華食堂小吃價錢，對眷村家庭還是相對蠻貴的，那時日常是看看就好了」、「這價格跟高級餐廳差不多了」、「在71年前，這家是很高檔的餐廳！」。（編輯：楊智傑）