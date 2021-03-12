泡麵紙蓋狂翹起超煩！他曝「神方法」完美壓合　全場跪了

許多人對泡麵愛不釋手，但每當泡泡麵時，為了讓泡麵受熱，都得想盡辦法讓蓋子好好地蓋上，但一般的泡麵紙蓋若不另外拿東西壓住，又容易翹起來，對此，也有一名日本網友分享「超神1招」，就能讓泡麵紙蓋服服貼貼，讓其他網友超讚嘆。
根據日媒《Grape》報導，日本有名網友「@Kobayan_honaka」在推特上分享一則影片，表示他「找到了能固定泡麵蓋的方法」，而從影片中可以看到，他先將熱水壺拿起，把熱水倒進已經打開的泡麵碗中，接著蓋上紙蓋，他繼續用熱水壺在紙蓋上來回多壓幾下，豈料紙蓋竟然就這樣順利貼合湯碗，不再像以前一樣會翹起。據報導，即便不是用熱水壺，如果用的像是其他熱鍋之類的東西，也都能達到一樣的效果。但因為使用熱水壺，就不用再另外準備其他工具，因此較為便利，而該名網友也透露，「本來以為大家都知道這個方法」，沒想到影片一出，被大量網友轉發，才知道原來還有很多人不曉得。
而看完影片的網友也紛紛留言，「我完全不知道」、「哇，超厲害」、「這是軟化保麗龍讓它跟紙蓋連接嗎？太天才了」、「好棒，但我沒有熱水壺」、「我爸也這樣」、「讓我驚訝的是，不知道的人竟然這麼多」、「之前在電視上看過，我就一直這樣做」、「這很方便欸」。（編輯：郭佩蓉）