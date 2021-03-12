NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

泡麵紙蓋狂翹起超煩！他曝「神方法」完美壓合　全場跪了

編輯中心/綜合報導

2021-03-12 21:00:00

▲一名女網友日前滿心期待地準備吃泡麵，豈料當他一看到調味醬包，瞬間臉綠，貼文一出，也有網友揭暗黑真相。（示意圖／取自 pixabay ）
▲許多人泡泡麵時，上面的紙蓋總是自動翹起，讓人感到很煩躁，對此，日本就有一名網友在推特上分享1神方法，影片一出，網友全驚呼。（示意圖／翻攝自Pixabay）

許多人對泡麵愛不釋手，但每當泡泡麵時，為了讓泡麵受熱，都得想盡辦法讓蓋子好好地蓋上，但一般的泡麵紙蓋若不另外拿東西壓住，又容易翹起來，對此，也有一名日本網友分享「超神1招」，就能讓泡麵紙蓋服服貼貼，讓其他網友超讚嘆。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據日媒《Grape》報導，日本有名網友「@Kobayan_honaka」在推特上分享一則影片，表示他「找到了能固定泡麵蓋的方法」，而從影片中可以看到，他先將熱水壺拿起，把熱水倒進已經打開的泡麵碗中，接著蓋上紙蓋，他繼續用熱水壺在紙蓋上來回多壓幾下，豈料紙蓋竟然就這樣順利貼合湯碗，不再像以前一樣會翹起。

▲日本一名網友在推特上分享一則影片，表示他「找到了能固定泡麵蓋的方法」。（圖／翻攝自推特
▲日本一名網友在推特上分享一則影片，表示他「找到了能固定泡麵蓋的方法」。（圖／翻攝自推特 @Kobayan_honaka ）
據報導，即便不是用熱水壺，如果用的像是其他熱鍋之類的東西，也都能達到一樣的效果。但因為使用熱水壺，就不用再另外準備其他工具，因此較為便利，而該名網友也透露，「本來以為大家都知道這個方法」，沒想到影片一出，被大量網友轉發，才知道原來還有很多人不曉得。

而看完影片的網友也紛紛留言，「我完全不知道」、「哇，超厲害」、「這是軟化保麗龍讓它跟紙蓋連接嗎？太天才了」、「好棒，但我沒有熱水壺」、「我爸也這樣」、「讓我驚訝的是，不知道的人竟然這麼多」、「之前在電視上看過，我就一直這樣做」、「這很方便欸」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

NOW民調中心

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.06%89.94%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
71.9%28.1%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.45%93.55%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀