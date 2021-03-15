房市／高捷岡山路竹延伸線核定 這區最受惠
財經中心/綜合報導
2021-03-15 08:00:00
行政院3月初正式核定前瞻計畫之一的高雄捷運岡山路竹延伸線，預計今（110）年底前可正式動工。房仲業者分析，捷運路線主要沿台1線往北延伸，首先受惠就是岡山87期重劃區；此外，由於往北就連接台南，時間拉長遠來看，北高雄房市也可望受南科外溢效應而有所帶動。
行政院3月初正式核定高雄捷運岡山路竹延伸線、周邊土地開發計畫，後續交由高雄市府辦理工程發包，預計今年12月底前動工興建；同時，該延伸線還有第二階段，預計再往北通至湖內。完工通車後，可串連沿線路竹科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業等產業園區，服務約7.5萬就業人口，也可服務岡山、路竹、湖內約35萬人口，對帶動北高雄地區發展。目前捷運紅線起訖站點是小港站（R3）至南岡山站（R24），高雄市捷運局表示，此次核定的計畫起點銜接南岡山站，自岡山車站（RK1）往北經岡山農工（RK2）、本州產業園區（RK3）、高雄科學園區（RK4）、高苑科技大學（RK5），最後抵達南路竹（RK6），全長7.84公里。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢分析，捷運路線大致沿台1線往北延伸至岡山、路竹，最後還將營運至與台南市接壤的湖內，就目前來看，首先受惠應是岡山87期重劃區，該區域本就有許多區域型的建設題材，如醫院、商場等，再加上捷運後，可望吸引建商搶進，進而帶動推案量與人口移入。目前岡山87期周邊的建設議題包括2019年動土的「岡山樂購站前廣場」，萬坪空間將引入商場、影城，目標每年營業額要達15億，目前確定會有藏壽司、Uniqlo、大型健身廠牌等進駐，整體預計今年底開幕營運；另外，高醫2018年時也宣布要在岡山籌設「智慧醫院」，同樣預計今年下半年開始營運。侯鐵漢表示，高雄原本就有橋頭科學園區的議題，捷運岡山路竹線一路往北延伸，時間再拉長來看，可望讓北高雄持續獲得南科外溢效應挹注，帶動區域房市。而事實上，根據「高雄實價網」統計，去年岡山全區交易量1016件，較2019年有高達38.9%增幅，顯示區域房市確實有所帶動。