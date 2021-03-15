房市／有捷運沒機能 中和左岸房價緩爬升
財經中心/綜合報導
2021-03-15 08:30:00
新北市中和左岸重劃區過去以大坪數河岸宅為主打，開價曾開至8字頭，但因生活機能仍未到位且又高於區域行情太多，房價沒有太大支撐力道，2014年房市反轉後，一路盤整下修至4字頭，去（109）年環狀線通車，為區域增添交通建設的加分條件，房價逐步回升至5字頭，不過，重劃區內雖已有超商進駐，機能仍待逐步到位。
中和左岸重劃區，又稱「華中橋西側重劃區」，由景平路、環河西路三段、中原街、光環路二段所圍成的範圍，早期為違章鐵皮工廠、倉庫，為了解決中永和人口密度過高，由政府與建商合作重劃，採低密度開發，重劃區有3分之2區域規劃公園綠帶，以面河岸的河岸宅為主打。根據內政部實價登錄資料，去年初至今，該路段單價從39.4萬至61.7萬，多為屋齡4年內新成屋。剛開始推案以大坪數為主，設定為90-130坪的豪宅產品，每坪開價5字頭到7字頭，總價3000萬到4000萬，且因量體大、生活機能尚不足，開價遠超過中和市區行情，房價沒有支撐力道，因此房市曾一度冷卻，房價向下盤整至4字頭。信義房屋中和捷運店店長陳政賢觀察，因為生活機能待發展，旁又有工業區，因此北市高資產客戶會有疑慮，在地客群又覺得太貴，三年前建商陸續改變銷售策略，變更格局，總價與定位從總價4、5000萬下修，推出符合自住需求的兩房產品，逐漸回溫。陳政賢表示，除因總價符合自住購屋族的需求銷售逐漸熱絡，捷運橋和站位於中和左岸重劃區的南側，帶動中和左岸買氣，通車前房價仍在4字頭，通車後躍上5字頭。不過華中橋西側重劃區生活機能尚未到位，僅有超商進駐，且附近仍有零星工廠，因此購屋民眾仍需評估是否能接受，開車距離中和COSTCO僅需5分鐘車程。