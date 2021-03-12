網聚發現對方癱瘓！女「不收聘金」甘願嫁 真實原因曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 13:46:37
網路上真的找不到真愛？看過這案例後，恐怕無法一概而論。在中國大陸河南省，就出現一位癱瘓男子與網路上認識的女網友結婚，而中間過程曝光後，更掀起眾人讚嘆。
據陸媒《河南廣播電視台》報導，家住河南的楊永勝，數年前發生車禍，導致下半身癱瘓、大小便失禁。原本以為此生都將隻身一人度過，沒想到他卻偶然在網路上認識趙霞，2人也一拍即合。當趙霞見面得知楊男的狀況後，更住進男方家中，照顧其生活起居。事實上，楊永勝家住在破爛的小屋，經濟狀況也不算特別好，但趙霞不但沒有嫌棄，更不收一分一毫聘金，決心嫁給楊男，兩人也在2019年成婚。但這樣的舉動也免不了受到旁人猜忌，不少鄰居也都認為趙霞另有所圖。事實上，趙霞過去曾有過一段婚姻，但結局卻極度不愉快。這也讓她的想法產生改變，「如果嫁一個特別有錢的，一天被打兩頓，外表上是幸福了，在心裡苦死了。雖然我老公不能行走也沒什麼錢，但我們愛情特別好。社會上，有的人是覺得物質很重要，我沒這樣想」。完整過程曝光後也掀起關注，不少人也紛紛讚賞趙霞的正面態度，「是真愛」、「重新相信了愛情」、「相信她是幸福的」。（編輯：潘毅）