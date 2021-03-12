護國神山植樹薪傳 鄭文燦：感謝台積電做台灣綠能領頭羊
記者李春台/桃園報導
2021-03-12 14:28:27
台積電發起的「台積電植樹薪傳計劃」，在今(12)日植樹節，與桃園、新竹、台中、台南4市政府同步連線植樹。桃園市長鄭文燦應邀與台積公司副總廖德堆、楊梅瑞源國小的小朋友及多位地方民代、志工群，在平鎮運動公園種下600棵樹描，計劃將在今年種下4萬5千棵樹苗。
鄭文燦表示，感謝台積電植樹薪傳計畫，今天是四個城市連心植樹，台積電預定北台灣種下1.5萬棵樹，對於推動台灣永續發展的指標會有很大的幫助。鄭文燦也強調，台積電不只是護國神山，打造半導體業的傳奇，同時，在綠能方面也率先使用綠電，目前台灣正在能源轉型的時刻，感謝台積電做台灣綠能的領頭羊，在節水節能方面台積電也做的非常好。鄭文燦提到，桃園預定推動永續城市、生態城市的造林計畫，目前盤點超過一千五百公頃土地，預定要在3年內種植超過60萬棵樹，市府會與台積電及其他企業媒合更多的場址種樹，另外也提供石門及龜山2處苗圃，定期發送樹苗給市民，希望全民一起來造林。 台積電副總經理廖德堆表示，今日台積電與桃園市政府共同舉辦「連心植樹，許孩子永續的夢」活動，並聯合4座城市一起擴大辦理植樹計畫，除了希望在學童心中埋下綠色種子，讓大家感受到這塊土地的生命力，也希望秉持與環境共生、熱愛土地的精神，希望植樹計畫在台灣這片土地繁衍下去，為台灣永續環境做出更多貢獻。