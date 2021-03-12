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爽收面試通知！女「好奇一查公司」秒愣　網抖爆：雷慘了

編輯中心/綜合報導

2021-03-12 15:09:30

同事
▲有女網友指出，近期收到不少面試邀約，但她好奇一查公司的資本額與員工人數，就讓她臉綠直喊「反而有點怕怕的！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有女網友指出，近期收到不少面試邀約，但她好奇一查公司的資本額與員工人數，就讓她臉綠直喊「反而有點怕怕的！」
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原PO於《Dcard》上發文，表示最近想轉換跑道，因此投了一些履歷，近期也陸續收到面試通知，然而當她上網查詢該公司的資本額與員工人數，反而產生怕怕的感覺，她也舉例像是員工人數4人、 資本額300萬等情況。
原PO解釋這樣的規模比現在待的公司少太多，「就會覺得會不會進去後員工福利沒保障，還是我想太多了，薪資有夠就好」，這也就讓她好奇發問「想問一下大家的看法～謝謝」。
▲原PO表示自己查詢過邀約面試公司的資本額和員工人數，反而讓她產生害怕的感覺。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO表示自己查詢過邀約面試公司的資本額和員工人數，反而讓她產生害怕的感覺。（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光，就引來許多網友認同直喊要注意，直言「比起資本額，我會更注意員工人數欸，太少人的看起來就是家族企業雷到爆。」、「雖然初期面試是沒特別在看資本額，但面試後可以感受到公司資本額大小的差異，包含薪資、福利、穩定性等等，最後是進大公司上班，未來轉職也會往大公司走」。
甚至有過來人分享經歷，「資本額300萬/員工4人，真的快逃欸！，我第一份工作就差不多是這樣的組合，為了節省人事成本會無預警叫你走人，一個月給妳3萬的薪水，假設摳到爆又違法的沒有加班費，當公司現金流不夠又經營不善虧本，誰會最先受害？Ans：員工，現在在大公司福利真的完全是天堂，而且擺脫倒垃圾洗廁所之類非職務內容的爛事。」（編輯：陳雅雲）
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